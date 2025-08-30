По мнению экспертов, Конституция, принятая 30 августа 1995 года, заложила прочную правовую основу независимости Казахстана. В ней были определены ключевые правовые, политические и социально-экономические предпосылки формирования новой государственности. Осуществление принципов и положений Конституции все эти годы обеспечивается посредством посланий Главы государства, концепций правовой политики, путем законодательного сопровождения, принятием мер правоприменительного характера.

Модератор конференции – заместитель председателя правления, первый проректор КазНУ им. аль-Фараби Еркин Дуйсенов остановился на вопросах развития органов местного самоуправления и модернизации Конституции. По его словам, ученым-правоведам, в частности, предстоит решить, чем является местное самоуправление – институтом государства или все-таки гражданского общества, и соответственно перераспределить полномочия между государственным управлением и органами местного самоуправления.

– Следует помнить, что конституционное законодательство не может быть застывшей правовой материей, оно призвано адекватно и своевременно реа­гировать на те изменения, которые происходят в обществе. Конституция призвана регулировать вновь возникающие общественные отношения и устранять несущест­вующие. Мы должны идти по пути дальнейшего совершенствования конституционного законодательства, особенно в условиях построения Справедливого Казахстана, – отметил Еркин Дуйсенов. – Прошедшая конституционная реформа сущест­венно обновила нашу политическую систему, в части избирательного права у нас смешанная система, мы ограничили полномочия Главы государства. Это, безусловно, те положительные факторы, которые способствуют развитию наших демократических институтов. Но проблемных вопросов остается много. И задача ученых – искать пути их решения.

Доктор юридических наук Мусабек Алимбеков затронул тему судебной власти в современном мире. Представитель Конституционного суда РК Эльмира Калиева отметила роль конституционного контроля. Были обсуждены такие темы, как конституционные ценности в эпоху цифровой трансформации, проблемы свободы и безо­пасности, и ряд других вопросов, затрагивающих интересы граж­дан и государства.

В конференции приняли участие в онлайн- и офлайн-формате ведущие зарубежные и отечест­венные ученые-правоведы, представители государственных органов, международные экс­перты, а также представители гражданского общества.