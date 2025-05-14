О недополученных суммах руководители ряда структур рассказали на заседании областной палаты предпринимателей. Например, задолженность перед молокоперерабатывающим предприятием «Эмиль» превысила 800 млн тенге, в том числе 600 млн – по субсидированию затрат на закуп сельхозпродукции для глубокой переработки. Как подчеркнула директор ТОО Анна Эберле, каждый год их компания рассчитывает на эти средства, но в итоге вынуждена пересматривать планы развития.

По данным областного управления сельского хозяйства, для перерабатывающих предприятий действуют три программы господдержки: субсидирование затрат на закуп сельскохозяйственной продукции для глубокой переработки, субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также расходов при инвестиционных вложениях. Только по кредитной программе задолженность перед восточно-казахстанским бизнесом достигла почти 10 млрд тенге! И к концу нынешнего года, по прогнозам управления, она составит 16 млрд тенге.

– Задолженность есть по всем программам, – отметила заместитель руководителя облуправления сельского хозяйства Диляра Жылкайдарова. – А по возмещению кредитных ставок ситуация просто плачевная. Субсидии выплачиваются за счет местного бюджета в рамках финансового года. Причем наше управление ежегодно подает заявку на выделение финансов с учетом задолженности, накопленной за предыдущий год.

В руководстве области проб­лему знают и планируют, в частности, выделить во втором полугодии средства на возмещение затрат по закупу сельхозпродукции. Вместе с тем, как отметили в палате предпринимателей, все, что остается компаниям, – это надеяться и верить.

Дело в том, что правилами субсидирования не предусмотрены конкретные сроки финансирования. А значит, нет и оснований для обращения в суд. В то же время, если с погашением кредита и процентной ставки по нему опоздает предприятие, оно сразу попадает в число недобросовестных заемщиков и… лишается субсидий.

– Как развивать бизнес, когда средства уходят на погашение процентов по займам? – задалась вопросом глава молокоперерабатываю­щего ТОО.

В областном надзорном органе вместе с департаментом по делам госслужбы взялись проанализировать ситуацию. В свою очередь в палате предпринимателей в адрес областной исполнительной власти выдали рекомендацию – предусмотреть в бюджете средства, необходимые для погашения задолженности перед предприятиями-переработчиками.