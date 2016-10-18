​По тянь-шаньскому транзиту

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Асет КАЛЫМОВ

В Алматы прибыла большая делегация чиновников и бизнесменов из китайской провинции Юньнань. Цель приезда гостей – налаживание сотрудничества с казахстанскими коллегами в сфере туризма в рамках стратегии «Экономический пояс Шелкового пути». В ходе совместного бизнес-форума состоялись презентации туристического потенциала РК и КНР, коллеги обменялись мнениями по самым актуальным вопросам повестки дня.

Заместитель главы комитета по развитию туризма провинции Юньнань Чэнь Шуюн отметил, что это первая деловая поездка тур­операторов из южного Китая в Казахстан. Юньнань граничит с Лаосом, Вьетнамом, Мьянмой, здесь проживают свыше 46 млн человек. Ежегодно провинцию посещают около 5 млн зарубежных туристов, но при этом очень мало визитеров из стран Центральной Азии. По мнению спикера, туризм – важный механизм для развития торгово-экономических связей, культурного взаи­мообмена. Во многих государствах индустрия путешествий стала отправной точкой для оживления экономики и выхода из кризиса. Эту возможность нельзя упускать и странам, расположенным на маршруте «Один пояс – один путь».

По прогнозным оценкам, в ближайшие пять лет ежегодное количество китайских граждан, путешествующих по всему миру, достигнет 150 млн человек. Теперь часть этого турпотока направится и в Казах­стан, тем более что наша республика представляет огромный интерес для соседей как одно из неизученных направлений.

Эту мысль подтвердила представитель Казахстанской туристической ассоциации Клара Мамутова, по информации которой сейчас разрабатывается сразу несколько международных маршрутов из Китая в Казахстан и далее – в Иран, Турцию и Россию. Иностранцев привлекают наши достопримечательности, объекты экологического, культурно-исторического, экстремального и оздоровительного туризма. Необходимо развивать инфраструктуру, привлекать в отрасль инвестиции, готовить квалифицированных гидов и оказывать гос­поддержку предпринимателям, занятым в этой сфере. В связи с грядущей в Астане выставкой «ЭКСПО-2017» ожидается большой наплыв туристов извне, и главная задача отечественных туроператоров – предоставить им качественный сервис.

В свою очередь руководитель управления туризма и внешних связей Алматы Тимур Дуйсенгалиев сообщил, что весной следующего года состоится специальный инфотур для китайских турфирм по маршруту «Тянь-шаньский транзит», который охватит большое число памятников культуры и природных объектов на территории трех стран – Казахстана, Китая и Кыргызстана. Специалисты посетят Алматы, древние сакские курганы Иссыка, Чарынский каньон, Кольсай, в Кыргызстане заедут на Иссык-Куль, а затем через города Кашгар и Турфан доберутся до конечного пункта – Урумчи. Новый проект обещает стать привлекательным для туристов всего мира.

Бизнес-форум завершился сессией двусторонних переговоров с участием 50 казах­станских и 13 китайских туркомпаний.

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