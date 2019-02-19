Статьи По усам текло, в рот не попало 19 февраля 2019 г. 9:46 Игорь Прохоров Миф 1. Алкоголь согреваетСпасает ли спиртное от переохлаждения? Ведь многим доводилось слышать, что для профилактики простудных заболеваний рекомендуется выпить водки. Наши специалисты в этом вопросе занимают однозначно отрицательную позицию. Так, Канат Аушакимов, врач-токсиколог высшей категории, заведующий отделением токсикологии первой городской больницы Астаны, уверен – реальный вред спиртного однозначно и многократно превышает любую теоретическую пользу. – Алкоголь от переохлаждения ни в коем случае не спасает, – разъясняет он. – Если в период общего переохлаждения организма еще и выпивать, то отрицательный эффект от холода только усилится. Остывшая кровь с периферийных сосудов сразу поступит в общий кровоток, ухудшая ситуацию в организме, человек замерзнет еще больше.О народной методике приема водки с перцем, но не на морозе, а когда человек уже отогреется, Канат Аушакимов знает, но категорически ее не приемлет. Его многолетний опыт работы убеждает – алкоголь в любом случае является токсичным веществом для организма. Да и при переохлаждении пользы от такой народной медицины никакой нет. Только опьянение и никакого лечебного эффекта. – Алкоголь как средство от переохлаждения – это большое заблуждение, – утверждает Акбота Абильдина, руководитель отдела Центра ЗОЖ Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК.По ее словам, спиртные напитки в морозы не согревают, а, наоборот, способствуют потере тепла. При этом возникает ложное ощущение того, что человек согрелся. В итоге выпившие люди чаще замерзают. Так что, если вы замерзли, то, придя домой, специалисты рекомендуют принять вместо шнапса горячий душ, тепло одеться и провести время в душевной компании, а после чего хорошенько выспаться. Отдых, хорошая обстановка и качественный сон – лучшее средство укрепить защитные силы организма.Миф 2. Алкоголь защищает от инфекций Некоторые верят, что алкоголь помогает в борьбе с инфекциями. В частности, ходит в народе байка: если предварительно выпить водки, то, например, в природном очаге чумы возможно избежать заражения. – Если в очаге инфекции, там, где организм уже борется с инфекцией, выпить спиртного, то это приведет только к угнетению и без того напряженного иммунитета, – поясняет Канат Аушакимов. – Соответственно, заболевание еще больше активизируется.– Бактерии натурального вина не дезинфицируют. Речи о полном обеззараживании организма алкоголем быть не может, – уточняет Акбота Абильдина. – Более того, – заключает она, – при наличии инфекций категорически противопоказан алкоголь, так как он ускоряет процесс потери жидкости организмом.Алмаз Шарман, специалист в области биомедицинских исследований, член Американской ассоциации здравоохранения, а также президент Академии профилактической медицины Казахстана имеет свою точку зрения.– Обывательская логика заключается в том, что раз спирт применяется для дезинфекции наружных поверхностей тела, то почему бы с его помощью не бороться с бактериями внутри? – рассуждает он. – Ответ в том, что все зависит от концентрации спирта. С момента заражения вирусы и бактерии попадают в кровеносное русло. Это означает, что бороться с ними нужно там. Да, употребление алкоголя повышает его содержание в крови, но безопасного уровня крайне недостаточно. Для того, чтобы спирт оказывал бактерицидное и противовирусное действие, его концентрация должна составлять 60–80%. Другими словами, чтобы эффективно бороться с инфекцией с помощью алкоголя, наша кровь должна более чем наполовину состоять из спирта. А это нереально, если учесть, что даже 0,2% алкоголя в крови вызывает ступор, а 0,5% – смерть от алкогольной интоксикации. Специалисты в один голос категорически не рекомендуют нам профилактику инфекций алкоголем. Давайте не будем рисковать здоровьем, а уж если заболеем, то станем лечиться так, как назначат врачи.Миф 3. Алкоголь спасает от ядов Есть еще одно утверждение, что алкоголь, например, может спасти от ядов, содержащихся в ошибочно собранных несъедобных грибах. К примеру, те, кто такие грибы запивал водкой, имеют шанс выжить, в отличие от граждан, запивших их чаем.Канат Аушакимов категоричен:– Отравляющая составляющая грибов и алкоголь – это разные группы ядов. Соответственно, один яд будет усиливать действие другого. На фоне употребления алкоголя можно пропустить начало клиники отравления грибами. Картина «смазывается» спиртным.– Прием алкогольных напитков категорически противопоказан при отравлении грибами, так как спиртное имеет свойство быстро расширять сосуды, тем самым усиливать процесс всасывания грибных ядов, – комментирует Акбота Абильдина. По ее словам, присутствие алкоголя в желудке и кишечнике усиливает выделение ядовитых веществ из мякоти гриба, а также облегчает проникновение отравы через тканевые барьеры.– Например, существуют так называемые чернильные грибы, или смолистые навозники, которые становятся ядовитыми после того, как их запивают алкоголем, – вспоминает Алмаз Шарман. – Ученые даже пытаются разработать метод реабилитации алкоголиков путем использования экстрактов из таких грибов, которые вызывают отвращение к алкоголю.Таким образом, научных доказательств, что алкоголь спасает от отравления грибами, на сегодняшний день нет. Поэтому любителям грибов советуем на водку не рассчитывать, а при сборе урожая не брать в корзину подозрительные экземпляры. Лучше не жадничать, собрать грибов меньше, но быть точно уверенными в их качестве. Специалисты также советуют употреблять их отдельно от других продуктов.Миф 4. Алкоголь помогает переваривать пищу Есть мнение, что спиртное помогает переваривать тяжелую мясную пищу, поэтому оно необходимо на застольях, связанных с перееданием.Канат Аушакимов разрушает этот миф совсем безжалостно:– На расщепление алкоголя уходят те же ферменты поджелудочной железы и печени, которые должны переваривать пищу. Спиртное только усиливает нагрузку. Поэтому негативный эффект для организма от выпитого и съеденного будет в 2 раза тяжелее. Алкоголь – продукт углеводного производства, поэтому приводит к отложению жира, если вы заедаете выпитое пищей. Ну а если не закусываете вовсе, то «съедаете» свою печень, и она вскоре перестанет работать. Акбота Абильдина решительно поддерживает врача-токсиколога:– Комок непереваренной пищи может копить в себе алкоголь, так что пьющий незаметно для себя может «перебрать». Тяжелая закуска только усиливает вредное действие выпивки, поскольку пища плохо усваивается, вызывая проблемы с кишечником, а также снижает способность печени перерабатывать алкоголь.– Здесь большее значение имеет влияние пищи на действие алкоголя, а не наоборот, – считает Алмаз Шарман. По его словам, алкоголь, поступивший на голодный желудок, попадает в головной мозг спустя 30–60 минут. Приняв вначале пищу, можно замедлить действие спиртного приблизительно на полчаса-час. Если перед тем, как выпить, что-нибудь поесть, то пища, особенно жирная, выстилая поверхность желудка, препятствует всасыванию спиртного. Оно затем попадает в тонкий кишечник и там уже постепенно всасывается в кровеносное русло. В свою очередь, алкоголь блокирует нервы, отвечающие за прохождение пищи в желудочно-кишечном тракте, из-за чего она дольше задерживается в желудке и тонком кишечнике. В какой-то степени улучшить пищеварение могут травяные спиртовые настойки. Однако их действие скорее связано с травяными веществами, которые стимулируют высвобождение желудочного сока, ответственного за начальное переваривание пищи. Миф 5. Алкоголь и ферменты Некоторые уверены, что народы, которые традиционно употребляют алкоголь, приобрели защитные функции организма, имеют специфический фермент для расщепления спиртного, поэтому получают минимальный вред. Более того, отдельные индивиды уверены, что этот фермент просто жизненно необходимо время от времени подкармливать.– Ни у одного народа крепкий алкоголь не является традиционным напитком, – утверждает в связи с этим Канат Аушакимов. – Водка, к примеру, не является русским традиционным напитком (вспомним классиков: «мед – пиво пил, по усам текло, в рот не попало», – Авт.), поскольку спирт впервые был дистиллирован арабами, завезен в Западную Европу, а уже оттуда попал в Россию. По словам токсиколога, слабый алкоголь – пиво, некрепленые виноградные вина – можно с натяжкой признать традиционными напитками. Белое вино немного улучшает кровообращение (не больше бокала в сутки!), красное, выпитое в таком же количестве во время обеда, разжижает кровь. Однако и в этих случаях вред остается. Через 7–8 лет употребления вина, даже в таком минимальном количестве, разовьется алкогольная зависимость. – Ни одного оправдательного момента для алкоголя не нахожу, – продолжает Канат Аушакимов. – К нам поступают пациенты в состоянии алкогольной комы, без сознания, без движения. Это не только хронические алкоголики, но и вполне обычные люди, которые не умеют себя ограничивать в спиртном, не знают меры. Был у нас случай, когда молодой человек так напился, отмечая рождение своего первенца, что впал в кому. Опасно, что от матерей-алкоголичек рождаются дети-алкоголики. Думаю, нашему обществу нужно полностью отказаться от алкоголя. По словам Каната Ашуакимова, алкогольдегидрогеназа, тот самый защитный фермент, который расщепляет алкоголь, не стимулируется употреблением спиртных напитков. Интересно, что при переваривании хлеба и дрожжевых продуктов минимальное количество алкоголя образуется в организме. Его и расщепляет алкогольдегидрогеназа. Когда же алкоголя поступает много, печень начинает работать с перегрузками и в конце концов отказывает. Поэтому пытаться перестроить свой организм для усиленной выработки этого фермента не получится, а хронический алкоголизм появится обязательно. – Пить для поддержания фермента – очередное ошибочное мнение, возникшее среди людей, которые пытаются оправдать свою тягу к спиртным напиткам. Независимо от их разновидностей процесс всасывания алкоголя и расщепления его составляющих у всех людей совершенно одинаковый, – утверждает Акбота Абильдина. Алмаз Шарман объясняет ситуацию так: – Поступив через кровеносное русло, алкоголь вначале попадает в печень. Там он начинает разрушаться, превращаясь вначале в ацетальдегид, обладающий токсическими свойствами. Именно он, продукт распада, а не сам алкоголь, вызывает неприятный похмельный синдром. У некоторых людей содержится достаточное количество фермента, который разрушает ацетальдегид, благодаря чему они легче переносят алкоголь. Он называется ацетальдегидрогеназа (есть еще и фермент алкогольдегидрогеназа, – Авт.). Но у большинства людей ферментов недостаточно, чтобы справляться с большим количеством алкогольного ацетальдегида. У некоторых людей и народностей, особенно азиатских, недостаточно вырабатывается данного фермента, поэтому они плохо переносят алкоголь. Поскольку этот феномен имеет генетическую основу, то вряд ли возможно «воспитать» синтез такого фермента и обеспечить устойчивость к алкоголю путем его регулярного употребления.Таким образом, специалисты советуют от «воспитания» фермента отказаться, и тем, кто уже приступил к подобным тренировкам, остановиться, пока печень еще жива.Итак, подведем итоги. Пользы от крепких напитков специалисты, приглашенные нами к разговору, однозначно не видят. При этом они отмечают – среди лиц среднего возраста и пожилых людей употребление 150–200 мл вина, то есть по бокалу в день (но не каждый день!), ассоциируется с уменьшением риска коронарной болезни сердца и снижением смертности. Опровергнуть это мнение специалисты не могут, признавая наличие, к примеру, в хорошем марочном вине полезных веществ. Однако это не означает, что малые дозы спиртного можно накапливать и выпивать разом. Во всем должна быть мера.Следует помнить, что вместо употребления умеренных количеств алкоголя существуют другие пути улучшения здоровья и предупреждения хронических заболеваний: правильное питание, физическая активность, поддержание нормального веса и режима дня, отказ от курения.