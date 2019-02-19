​По усам текло, в рот не попало

Миф 1. Алкоголь согревает

Спасает ли спиртное от пере­охлаждения? Ведь многим доводилось слышать, что для профилактики простудных заболеваний рекомендуется выпить водки.

Наши специалисты в этом воп­росе занимают однозначно отрицательную позицию. Так, Канат Аушакимов, врач-токсиколог высшей категории, заведующий отделением токсикологии первой городской больницы Астаны, уверен – реальный вред спиртного однозначно и многократно превышает любую теоретическую пользу.

– Алкоголь от переохлаждения ни в коем случае не спасает, – разъясняет он. – Если в период общего переохлаждения организма еще и выпивать, то отрицательный эффект от холода только усилится. Остывшая кровь с периферийных сосудов сразу поступит в общий кровоток, ухудшая ситуацию в организме, человек замерзнет еще больше.

О народной методике приема водки с перцем, но не на морозе, а когда человек уже отогреется, Канат Аушакимов знает, но категорически ее не приемлет. Его многолетний опыт работы убеждает – алкоголь в любом случае является токсичным веществом для организма. Да и при переохлаждении пользы от такой народной медицины никакой нет. Только опьянение и никакого лечебного эффекта.

– Алкоголь как средство от переохлаждения – это большое заблуждение, – утверждает Акбота Абильдина, руководитель отдела Центра ЗОЖ Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК.

По ее словам, спиртные напитки в морозы не согревают, а, наоборот, способствуют потере тепла. При этом возникает ложное ощущение того, что человек согрелся. В итоге выпившие люди чаще замерзают.

Так что, если вы замерзли, то, придя домой, специалисты рекомендуют принять вместо шнапса горячий душ, тепло одеться и провести время в душевной компании, а после чего хорошенько выспаться. Отдых, хорошая обстановка и качественный сон – лучшее средство укрепить защитные силы организма.

Миф 2. Алкоголь защищает от инфекций

Некоторые верят, что алкоголь помогает в борьбе с инфекциями. В частности, ходит в народе байка: если предварительно выпить водки, то, например, в природном очаге чумы возможно избежать заражения.

– Если в очаге инфекции, там, где организм уже борется с инфекцией, выпить спиртного, то это приведет только к угнетению и без того напряженного иммунитета, – поясняет Канат Аушакимов. – Соответственно, заболевание еще больше активизируется.

– Бактерии натурального вина не дезинфицируют. Речи о полном обеззараживании организма алкоголем быть не может, – уточняет Акбота Абильдина. – Более того, – заключает она, – при наличии инфекций категорически противопоказан алкоголь, так как он ускоряет процесс потери жидкости организмом.

Алмаз Шарман, специалист в области биомедицинских исследований, член Американской ассоциации здравоохранения, а также президент Академии профилактической медицины Казахстана имеет свою точку зрения.

– Обывательская логика заключается в том, что раз спирт применяется для дезинфекции наружных поверхностей тела, то почему бы с его помощью не бороться с бактериями внутри? – рассуждает он. – Ответ в том, что все зависит от концентрации спирта. С момента заражения вирусы и бактерии попадают в кровеносное русло. Это означает, что бороться с ними нужно там. Да, употребление алкоголя повышает его содержание в крови, но безопасного уровня крайне недостаточно. Для того, чтобы спирт оказывал бактерицидное и противовирусное действие, его концентрация должна сос­тавлять 60–80%. Другими словами, чтобы эффективно бороться с инфекцией с помощью алкоголя, наша кровь должна более чем наполовину состоять из спирта. А это нереально, если учесть, что даже 0,2% алкоголя в крови вызывает ступор, а 0,5% – смерть от алкогольной интоксикации.

Специалисты в один голос категорически не рекомендуют нам профилактику инфекций алкоголем. Давайте не будем рисковать здоровьем, а уж если заболеем, то станем лечиться так, как назначат врачи.

Миф 3. Алкоголь спасает от ядов

Есть еще одно утверждение, что алкоголь, например, может спасти от ядов, содержащихся в ошибочно собранных несъедобных грибах. К примеру, те, кто такие грибы запивал водкой, имеют шанс выжить, в отличие от граждан, запивших их чаем.

Канат Аушакимов категоричен:

– Отравляющая составляю­щая грибов и алкоголь – это разные группы ядов. Соответственно, один яд будет усиливать действие другого. На фоне употребления алкоголя можно пропустить начало клиники отравления грибами. Картина «смазывается» спиртным.

– Прием алкогольных напитков категорически противопоказан при отравлении грибами, так как спиртное имеет свойство быстро расширять сосуды, тем самым усиливать процесс всасывания грибных ядов, – комментирует Акбота Абильдина.

По ее словам, присутствие алкоголя в желудке и кишечнике усиливает выделение ядовитых веществ из мякоти гриба, а также облегчает проникновение отравы через тканевые барьеры.

– Например, существуют так называемые чернильные грибы, или смолистые навозники, которые становятся ядовитыми после того, как их запивают алкоголем, – вспоминает Алмаз Шарман. – Ученые даже пытаются разработать метод реабилитации алкоголиков путем использования экстрактов из таких грибов, которые вызывают отвращение к алкоголю.

Таким образом, научных доказательств, что алкоголь спасает от отравления грибами, на сегодняшний день нет. Поэтому любителям грибов советуем на водку не рассчитывать, а при сборе урожая не брать в корзину подозрительные экземпляры. Лучше не жадничать, собрать грибов меньше, но быть точно уверенными в их качестве. ­Специалисты также советуют употреблять их отдельно от других продуктов.

Миф 4. Алкоголь помогает переваривать пищу

Есть мнение, что спиртное помогает переваривать тяжелую мясную пищу, поэтому оно необходимо на застольях, связанных с перееданием.

Канат Аушакимов разрушает этот миф совсем безжалостно:

– На расщепление алкоголя уходят те же ферменты поджелудочной железы и печени, которые должны переваривать пищу. Спиртное только усиливает нагрузку. Поэтому негативный эффект для организма от выпитого и съеденного будет в 2 раза тяжелее. Алкоголь – продукт углеводного производства, поэтому приводит к отложению жира, если вы заедаете выпитое пищей. Ну а если не закусываете вовсе, то «съедаете» свою печень, и она вскоре перестанет работать.

Акбота Абильдина решительно поддерживает врача-токсиколога:

– Комок непереваренной пищи может копить в себе алкоголь, так что пьющий незаметно для себя может «перебрать». Тяжелая закуска только усиливает вредное действие выпивки, поскольку пища плохо усваивается, вызывая проблемы с кишечником, а также снижает способность печени перерабатывать алкоголь.

– Здесь большее значение имеет влияние пищи на действие алкоголя, а не наоборот, – считает Алмаз Шарман.

По его словам, алкоголь, посту­пивший на голодный желудок, попадает в головной мозг спустя 30–60 минут. Приняв вначале пищу, можно замедлить действие спиртного приблизительно на полчаса-час. Если перед тем, как выпить, что-нибудь поесть, то пища, особенно жирная, выстилая поверхность желудка, препятствует всасыванию спиртного. Оно затем попадает в тонкий кишечник и там уже постепенно всасывается в кровеносное русло.

В свою очередь, алкоголь блокирует нервы, отвечающие за прохождение пищи в желудочно-кишечном тракте, из-за чего она дольше задерживается в желудке и тонком кишечнике. В какой-то степени улучшить пищеварение могут травяные спиртовые настойки. Однако их действие скорее связано с травяными веществами, которые стимулируют высвобождение желудочного сока, ответственного за начальное переваривание пищи.

Миф 5. Алкоголь и ферменты

Некоторые уверены, что на­роды, которые традиционно ­употребляют алкоголь, приоб­рели защитные функции организма, имеют специфический фермент для расщепления спирт­ного, поэтому получают минимальный вред. Более того, отдельные индивиды уверены, что этот фермент просто жизненно необходимо время от времени подкармливать.

– Ни у одного народа крепкий алкоголь не является традиционным напитком, – утверждает в связи с этим Канат Аушакимов. – Водка, к примеру, не является русским традиционным напитком (вспомним классиков: «мед – пиво пил, по усам текло, в рот не попало», – Авт.), поскольку спирт впервые был дистиллирован арабами, завезен в Западную Европу, а уже оттуда попал в Россию.

По словам токсиколога, слабый алкоголь – пиво, некрепленые виноградные вина – можно с натяжкой признать традиционными напитками. Белое вино немного улучшает кровообращение (не больше бокала в сутки!), красное, выпитое в таком же количестве во время обеда, разжижает кровь. Однако и в этих случаях вред остается. Через 7–8 лет употребления вина, даже в таком минимальном количестве, разовьется алкогольная зависимость.

– Ни одного оправдательного момента для алкоголя не нахожу, – продолжает Канат Аушакимов. – К нам поступают пациенты в состоянии алкогольной комы, без сознания, без движения. Это не только хронические алкоголики, но и вполне обычные люди, которые не умеют себя ограничивать в спиртном, не знают меры. Был у нас случай, когда молодой человек так напился, отмечая рождение своего первенца, что впал в кому. Опасно, что от матерей-алкоголичек рождаются дети-алкоголики. Думаю, нашему обществу нужно полностью отказаться от алкоголя.

По словам Каната Ашуакимова, алкогольдегидрогеназа, тот самый защитный фермент, который расщепляет алкоголь, не стимулируется употреблением спиртных напитков. Интересно, что при переваривании хлеба и дрожжевых продуктов минимальное количество алкоголя образуется в организме. Его и расщепляет алкогольдегидрогеназа. Когда же алкоголя поступает много, печень начинает работать с перегрузками и в конце концов отказывает.

Поэтому пытаться перестроить свой организм для усиленной выработки этого фермента не получится, а хронический алкоголизм появится обязательно.

– Пить для поддержания фермента – очередное ошибочное мнение, возникшее среди людей, которые пытаются оправдать свою тягу к спиртным напиткам. Независимо от их разновидностей процесс всасывания алкоголя и расщепления его сос­тавляющих у всех людей совершенно одинаковый, – утверждает Акбота Абильдина.

Алмаз Шарман объясняет ситуацию так:

– Поступив через кровеносное русло, алкоголь вначале попадает в печень. Там он начинает разрушаться, превращаясь вначале в ацетальдегид, обладающий токсическими свойствами. Именно он, продукт распада, а не сам алкоголь, вызывает неприятный похмельный синдром. У некоторых людей содержится достаточное количество фермента, который разрушает ацетальдегид, благодаря чему они легче переносят алкоголь. Он называется ацетальдегидрогеназа (есть еще и фермент алкогольдегидрогеназа, – Авт.). Но у большинства людей ферментов недостаточно, чтобы справляться с большим количест­вом алкогольного ацетальдегида. У некоторых людей и народностей, особенно азиатских, недостаточно вырабатывается данного фермента, поэтому они плохо переносят алкоголь. Поскольку этот феномен имеет генетическую основу, то вряд ли возможно «воспитать» синтез такого фермента и обеспечить устойчивость к алкоголю путем его регулярного употребления.

Таким образом, специалисты советуют от «воспитания» фермента отказаться, и тем, кто уже приступил к подобным тренировкам, остановиться, пока печень еще жива.

Итак, подведем итоги. Пользы от крепких напитков специа­листы, приглашенные нами к разговору, однозначно не видят.

При этом они отмечают – среди лиц среднего возраста и пожилых людей употребление 150–200 мл вина, то есть по бокалу в день (но не каждый день!), ассоции­руется с уменьшением риска коронарной болезни серд­ца и снижением смертнос­ти. Опроверг­нуть это мнение специа­листы не могут, признавая наличие, к примеру, в хорошем марочном вине полезных веществ. Однако это не означает,­ что малые дозы спиртного можно накапливать и выпивать разом.­ Во всем должна быть мера.

Следует помнить, что вместо употребления умеренных количеств алкоголя существуют другие пути улучшения здоровья и предупреждения хронических заболеваний: правильное питание, физическая активность, поддержание нормального веса и режима дня, отказ от курения.