По вопросам банковского сектора Свежий выпуск 437 Адия КЕНЖЕГУЛОВА

Собеседники обсудили основные приоритеты экономической политики Правительства РК. Р. Ахметов проинформировал представителей миссии о пяти институциональных реформах – Плане нации, новом экономическом курсе «Нұрлы жол», реализация которых позволит вывести Казахстан на новый этап развития и войти в число самых развитых государств мира.

Глава миссии Международного валютного фонда Хоссейн Самии дал оценку текущей экономической ситуации в Казахстане.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам денежно-кредитной политики, банковского сектора, развития малого и среднего бизнеса. Обсуждены также вопросы членства Казахстана в Евразийском экономическом союзе и сотрудничества Казахстана с международными финансовыми организациями и МВФ.