По вопросам электоральной системы

Глава Центризбиркома вместе с сек­ретарем ЦИК Мухтаром Ерманом и ответственными сотрудниками аппарата побывал в Отырарском районе, где провел встречу с молодыми избирателями и проверил работу территориальных избирательных комиссий области и района, а также проинспектировал ход подготовки к проведению выборов депутатов маслихатов вместо выбывших, назначенных на 31 марта 2024 года.

На встрече с молодыми избирателями Отырарского района председатель ЦИК отметил масштабные изменения в избирательной системе в рамках конституционной реформы 2022 года и подробно разъяснил вопросы по переизбранию депутатов районных маслихатов.

Нурлан Абдиров акцентировал внимание на стратегических перспективах дальнейшего развития ЦИК и определения таких ее элементов, как видение, миссия, ценности, принципы, цели, приоритеты.

– Наша миссия – содействовать учас­тию граждан в управлении государством посредством свободных выборов, – отметил он.

Кроме того, глава Центризбиркома рассказал об итогах международной научно-практической конференции к 30-летию ЦИК, в рамках которой были изданы Комментарий к Конституционному закону «О выборах в РК», второй том Информационного сборника о выборах и референдумах, проведенных с 2012 по 2023 год, а также Монография о развитии избирательной системы государства. Экземпляры данных изданий были переданы библиотекам Отырарского и Сауранского районов, Международного университета туризма и гостеприимства.

Во время встречи молодые люди приняли участие в уже ставшем традиционным онлайн-анкетировании по актуальным вопросам электоральной сферы. Как показали результаты, 91,2% опрошенных считают, что кандидат в президенты должен обязательно иметь стаж работы на государственной службе или на выборных государственных долж­ностях, 64,7% респондентов выразили мнение, что граж­дане, признанные судом виновными в совершении прес­тупления и содержащиеся в местах лишения свободы, не должны обладать правом на голосование.

60,7% считают, что нужно ввести запрет на фотографирование (селфи) с заполненным бюллетенем на избирательных участках. По вопросам интернет-голосования 50% опрошенных допускают возможность манипуляций голосами избирателей, а еще 35,3% не доверяют электронным системам голосования. 79,4% респондентов считают традиционный бюллетень наиболее надежным способом голосования.

В тот же день глава ЦИК встретился с членами территориальной избирательной комиссии Отырарского района, проверил их готовность к проведению довыборов в районный маслихат.

Нурлан Абдиров ознакомился с работой ТИК и акцентировал внимание недавно приступивших к работе членов комиссии на том, что от них требуются профессио­нализм и ответственность.

В поселке Маякум Отырарского района члены ЦИК ознакомились с работой нового состава окружной избирательной комиссии № 7. Здесь прошла проверка готовности к проведению довыборов в районный маслихат.

Кроме того, Нурлан Абдиров в Туркестане провел совещание с членами областной территориальной комиссии.

Второй день поездки в регион начался со встречи главы ЦИК с молодыми избирателями области, депутатами, представителями НПО и политических партий. Мероприятие прошло в Международном университете туризма и гос­теприимства.

Со стороны молодежи были высказаны интересные мнения. Представитель партии «Respublica» Биназар Бейбит отметил важность введения 30-процентной квоты для молодежи, женщин и лиц с инвалидностью, а также появления в бюллетене графы «против всех», которые стали возможны в рамках конституционной реформы 2022 года.

Он предложил рассмотреть возможность введения ответственности для избранных депутатов маслихатов и акимов в случае, если они покидают свои должности в короткие сроки пос­ле избрания.

Депутат маслихата Казыгуртского райо­на Айбек Молдасапаров предложил на постоянной основе повышать правовой и профессиональный уровень составов избиркомов всех уровней.

Прошло в ходе встречи и онлайн-анкетирование по актуальным электоральным вопросам. Его результаты таковы: 79% респондентов считают, что кандидат в президенты должен иметь стаж работы на госслужбе или на выборных госдолжностях; 47,9% – что граждане, признанные судом виновными в совершении преступления и содержащиеся в местах лишения свободы, не должны обладать правом на голосование.

49,3% опрошенных выступили за запрет на фотографирование (селфи) с заполненным бюллетенем на избирательных участках; 49,3% допускают возможность манипуляций голосами избирателей при интернет-голосовании; 46,5% считают традиционный бюллетень наиболее на­дежным способом голосования.

Кроме того, Нурлан Абдиров принял участие в семинаре «Теоретические и практические основы организации избирательного процесса в РК» для 170 членов территориальных и участковых избирательных комиссий, председателей территориальных избирательных комиссий Жамбылской, Кызылординской областей и города Шымкента.

В ходе семинара заместитель заведующего отделом организации электорального обучения аппарата ЦИК РК Тусуп Рыспеков и главный эксперт отдела организации избирательного процесса Дастан Даулетияров ознакомили участников с основами развития электорального обучения и ролью территориальных избирательных комиссий в современной избирательной системе. Для участников встречи было организовано мероприятие, основанное на практических кейсах.

В этот же день Нурлан Абдиров провел рабочее совещание с председателями ТИК Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областей и Шымкента. Руководители доложили о готовности к предстоящим 31 марта довыборам, обу­чению вновь избранных членов избирательных комиссий. Председатель ЦИК обратил внимание членов избирательных комиссий на необходимость проведения выборов в строгом соответствии с избирательным законодательством.

Также во второй день поездки глава ЦИК посетил село Шорнак, где провел встречу с членами Сауранской районной избирательной комиссии. Он посетил избирательный участок, где обратил особое внимание на необходимость обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью и создания условий для работы наблюдателей.