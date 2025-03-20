По вопросам глобальной продовольственной безопасности Статьи 20 марта 2025 г. 2:33 2 Ербол Тишкамбаев Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел встречу с генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности Бериком Арыном. фото пресс-службы Сената Парламента РК Собеседники обсудили задачи по преодолению современных вызовов в сфере продовольственной безопасности и продвижению устойчивого развития агропромышленного комплекса страны. Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, нехватка продовольствия и голод являются одними из самых острых проблем в глобальной повестке дня. По данным ООН, более 340 млн человек во всем мире страдают от нехватки продовольствия, около двух миллионов находятся на грани голода. Ключевое значение в этом контексте в условиях современной геополитической напряженности и экологических угроз приобретает деятельность Исламской организации по продовольственной безопасности, созданной по инициативе Казахстана. – Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что обеспечение продовольственной безопасности является стратегической задачей Казахстана. В этой связи Исламская организация по продовольственной безопасности играет важную роль в решении глобальных продовольственных вопросов. Мы высоко ценим и поддерживаем инициативы организации по оказанию помощи странам, пострадавшим от гуманитарного кризиса, в том числе жителям Афганистана, – подчеркнул Маулен Ашимбаев. В ходе встречи было отмечено, что по поручению Главы государства принимаются системные меры государственной поддержки сферы сельского хозяйства и обеспечения населения доступным и качественным продовольствием. Укрепление продовольственной независимости страны находится и в центре внимания депутатов Сената Парламента. Собеседники также обсудили механизмы сотрудничества стран Центральной Азии для выработки общих подходов, учитывая схожесть агроклиматических условий, экологических проблем и экономических связей. Кроме того, в ходе встречи спикер Сената проинформировал собеседника об итогах встреч с религиозными лидерами в Бахрейне и пригласил Берика Арына принять участие в работе VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 17–18 сентября 2025 года в Астане под названием «Диалог религий: синергия во имя будущего». #Маулен Ашимбаев #продовольственная безопасность