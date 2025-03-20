По вопросам глобальной продовольственной безопасности

Статьи
2
Ербол Тишкамбаев

Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел встречу с генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности Бериком Арыном.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Собеседники обсудили задачи по преодолению современных вызовов в сфере продовольственной безопасности и продвижению устойчивого развития агропромышленного комплекса страны. Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, нехватка продовольствия и голод являются одними из самых острых проблем в глобальной повестке дня. По данным ООН, более 340 млн человек во всем мире страдают от нехватки продовольствия, около двух миллионов находятся на грани голода.

Ключевое значение в этом контексте в условиях современной геополитической напряженности и экологических угроз приобретает деятельность Исламской организации по продовольственной безопасности, созданной по инициативе
Казахстана.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что обеспечение продовольственной безопасности является стратегической задачей Казахстана. В этой связи Исламская организация по продовольственной безопасности играет важную роль в решении глобальных продовольственных вопросов. Мы высоко ценим и поддерживаем инициативы организации по оказанию помощи странам, пострадавшим от гуманитарного кризиса, в том числе жителям Афганистана, – подчеркнул
Маулен Ашимбаев.

В ходе встречи было отмечено, что по поручению Главы государства принимаются сис­темные меры государственной поддержки сферы сельского хозяйства и обеспечения населения доступным и качественным продовольствием. Укрепление продовольственной независимости страны находится и в центре внимания депутатов Сената Парламента.

Собеседники также обсудили механизмы сотрудничества стран Центральной Азии для выработки общих подходов, учитывая схожесть агроклиматичес­ких условий, экологических проблем и экономичес­ких связей.

Кроме того, в ходе встречи спикер Сената проинформировал собеседника об итогах встреч с религиозными лидерами в Бахрейне и пригласил Берика Арына принять участие в работе VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 17–18 сентября 2025 года в Астане под названием «Диалог религий: синергия во имя будущего».

#Маулен Ашимбаев #продовольственная безопасность

Популярное

Все
Ода бессмертной любви
Из «зоны» доступа
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Почти год прошел после самых крупных за последние 80 лет паводков в Казахстане. Кто и как помог пострадавшим
Песнь об Алие
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Исповедь защитника истины
Узами родства связаны с Великой степью
Подозреваемую в торговле органами задержали в Польше
Бизнес нуждается в равных условиях развития
Мясному кластеру быть!
Поля и фермы «породнились» с инновациями
Насилие недопустимо
Число заказчиков растет
Новые подходы к профилактике правонарушений
Экзоскелет разработали алматинские инженеры
...И миллиарды в швейцарском банке
Помощь маме и ребенку
Национальный курултай: сенатор Булавкина – о главных изменениях в Казахстане
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть

Читайте также

Ода бессмертной любви
Казахстан пригласил японские компании к реализации совместн…
Растет интерес к национальному контенту
Справедливый Казахстан должен начинаться с себя

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]