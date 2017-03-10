​По всем молочным параметрам

Зыряновскому району самой природой предписано быть в передовиках аграрного сектора. Здесь плодородная почва, по пояс травостой, в достатке влаги. В прошлом году в районе было произведено свыше 21 тыс. тонн молока, и специалисты утверждают: это лишь малая часть от реального потенциала зыряновской земли. Можно производить втрое, а то и вчетверо больше. Тем более что спрос на молоко практически безграничный, перерабатывающие мощности молокозаводов загружены всего на 35–40%. В том же Зыряновске маслозавод производит не больше четверти от объемов, на которые рассчитано оборудование. Каждый день это предприятие принимает сырье из животноводческого комплекса ТОО «Средигорненский» и готово брать еще. Как и гормолзавод в Усть-Каменогорске, несмотря на то, что молочно-товарная ферма расположена от него за 200 с лишним километров. Видимо, на заводе посчитали, что лучше тратиться на транспортировку, чем терять прибыль из-за простоя.

Пять рабочих и много коров

ТОО «Средигорненский» – крупнейшее и, по сути, единственное сельхозпредприятие в своем сельском округе. В 2014 году здесь взялись за дорогостоящий проект реконструкции молочной фермы. Как пояснил заместитель директора Александр Дяглев, решение продиктовала сама жизнь. Потенциал коров симментальской породы, которую разводит хозяйство, – 6–7 тыс. литров молока в год, однако из-за устаревшего привязного содержания на ферме получали вдвое меньше.

ТОО вложило больше 40 млн тенге в строительно-монтажные работы, еще 60 млн пошло на импортный доильный зал и стойловое оборудование. Льготный кредит на 12 лет предоставила социально-предпринимательская корпорация «Ертiс».

– Ферма на 600 голов, коровы на беспривязном содержании: свободно гуляют, кормятся, сами приходят на дойку, – рассказал замдиректора. – Раньше на дойку уходило 12 часов, сейчас – три. Всего на ферме пять работников – две смены по две доярки и один механик.

Ежедневный контроль за животными ведут ветврач и… компьютер. Симменталки – настоящее сокровище хозяйства. Каждая из них ежедневно дает в среднем по 13–15 литров молока. У каждой проколоты уши: на левом надета бирка с полной родословной, вплоть до четвертого колена, на правом – чип для идентификации животного компьютером. Только буренка приходит на дойку, датчики тут же выдают на монитор полную картину: место в зале, удой, качество молока, есть ли в составе какие-то отклонения.

– Молоко автоматически закачивается в танки и охлаждается до 4 градусов, – пояснил Александр Петрович. – Дальше автоматика промывает систему до идеальной чистоты. Человеческий фактор полностью исключен. Каждый день мы надаиваем около 4 тонн. В течение всего года идет одноплановый корм, одинаковый режим, одинаковое молоко.

Больше и лучше

В прошлом году «Средигорненский» реализовал больше 1,5 тыс. тонн молока. Этот показатель, по словам замдиректора, со временем будет увеличен – на предприятии серьезно взялись за племенную работу. В августе-сентябре хозяйство должно получить поголовье с улучшенными породными качествами. Кроме того, комплекс переходит на специализацию: в селе Александровка, например, создана откормочная площадка для бычков, в Андреевке – ферма по доращиванию телок, в Средигорном – для содержания нетелей.

– Всего у нас около 800 голов КРС, – пояснил Александр Дяглев. – В прошлом году мы построили четыре двора для летнего содержания скота, сейчас планируем реконструкцию родильного отделения.

ТОО полностью обеспечивает свои потребности в кормах. Из 9 тыс. гектаров пашни около 1 тыс. засевается кукурузой и кормовыми травами. Как с улыбкой заметил замдиректора, от своего отца, известного зыряновского агрария Петра Дяглева, он перенял привычку пробовать силос на вкус и запах: пахнет свежей зеленью – значит нормальный корм.

...В прошлом году в Восточном Казахстане введено 23 молочно-товарных фермы, в нынешнем строится и реконструируется еще 18. На отчетной встрече глава региона Даниал Ахметов поделился с крестьянами хорошей новостью: инвесторам, взявшимся за возведение молочно-товарных ферм на 400 голов и выше, с современным оборудованием, отвечающим мировым требованиям, будут возмещены затраты по повышенным нормативам субсидирования.

– Правильное решение, – оценил Александр Дяглев. – Единоличник на подворье никогда не получит много молока. Со временем останутся фермы не меньше, чем на 200 голов, другие держать нерентабельно.