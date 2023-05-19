По жалобам сельчан

Как мы уже сообщали, в пос­ледние несколько лет жители Енбекшиказахского района обращаются в различные инстанции с требованиями закрыть промышленные карьеры, расположенные рядом с жилым сектором. По данным активистов, сельчане потеряли сон и покой, грохот и пыль стали их постоянными спутниками. Добыча строительных материалов, производимая близ сел и дачных массивов, привела к росту аллергии и других заболеваний.

Многочисленные жалобы на работу каменоломен наконец-то возымели результат. На днях по решению суда произведен снос одного из кирпичных заводов в Рахатском сельском округе.

Как сообщили в областном управлении ГАСК, владелец завода ТОО «Кайназар» построил объект, не подготовив проект­но-сметную документацию, не обеспечив авторский и технический надзор, а также не уведомив уполномоченный госорган о начале производства строительно-монтажных работ. Тем самым допущен целый ряд нарушений, за что предприниматели были привлечены к крупным штрафам на сумму свыше 400 МРП, или около 1,5 млн тенге.

В мае прошлого года специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области принял постановление о сносе самовольно построенного завода. Ответчики, представители ТОО «Кайназар», подали апелляционную жалобу, однако в областном суде оставили без изменения решение судебного органа первой инстанции.

Наняв спецтехнику, работники предприятия произвели снос производственных и подсобных помещений в присутствии судебных исполнителей и журналистов. Как заверили предприниматели, на промышленном карьере прекращены все работы по выпуску кирпича из обожженной глины.

К слову, это не единственный кирпичный завод в регионе, возведенный незаконно. По информации ГАСК, ранее уже был снесен аналогичный объект в Карасайском районе. В ближайших планах – снос еще одной самовольной постройки.