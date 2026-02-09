Победа в алфавитном порядке

Спорт,Служу отечеству!
2
Айман Аманжолова
корреспондент

Наши команды произвели настоящий фурор в третий день соревнований UAE SWAT Challenge, передает корреспондент Kazpravda.kz

Все три места третьего этапа заняты командами спецназа Казахстана: “Kazakhstan А” установила рекорд по времени выполнения задания “Спасение офицера” (02:00 мин.) и возглавила турнирную таблицу. На втором месте команда “Kazakhstan В”, бронза третьего этапа у команды “Kazakhstan С”.

Еще две команды нашей страны находятся в топ 20 турнира: “Kazakhstan D” - на 19-ом месте, женская сборная “Tomiris” на следующей строке общего рейтинга, она вновь превзошла большинство команд с мужским составом и лидирует среди женских команд.

По итогам трех этапов “Kazakhstan С” уверенно идет на первой позиции. Плечом к плечу с ней стоит “Kazakhstan А”, она на втором месте.

Таким образом, казахстанский спецназ лидирует в элитном турнире, где за первенство борются 109 команд из 48 стран.

Впереди еще два соревновательных дня UAE SWAT Challenge. Держим кулаки за наших батыров и желаем им победы в престижном мировом турнире! Алға, Қазақстан!

#армия #ОАЭ

