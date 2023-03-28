Победителей и призеров чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны

Столичные спортсмены, которые в составе женской сборной Казахстана по боксу, выступили в Дели на чемпионате мира, вернулись домой, передает официальный сайт акимата Астаны.

фото с сайта акимата Астаны

Астанчанок Ляззат Кунгейбаеву, Валентину Хальзову, Риму Волосенко и Аиду Абикееву, представлявших страну на чемпионате мира, встретили в аэропорту родственники, друзья и руководитель Управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жылкыбаев, а также другие сотрудники учреждения.

«В целом я доволен этим результатом. Наша сборная завоевала 6 медалей. Все-таки надо усердно работать. Впереди Азиатские игры. В этой связи нашим боксерам необходимо получить как можно больше олимпийских путевок», - сказал исполнительный директор Казахстанской федерации бокса Маратбек Мыктыбеков.

Всего по итогам соревнований казахстанские спортсмены завоевали 6 наград – 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Так, подопечные главного тренера Шамиля Сафиуллина показали лучший результат по количеству медалей на заграничных соревнованиях. Также в общем зачете по количеству призов Казахстан занял 2 место после Китая.

Ляззат Кунгейбаева, выступавшая в тяжелом весе (+81 кг), вышла на ринг в последний соревновательный день и уступила двукратному призеру чемпионата мира марроканке Хадидже Эль-Марди. Несмотря на встречу с одной из главных фавориток в этом весе, наша соотечественница показала яркий бой. Отметим, что Ляззат в 2016 году участвовал в чемпионате мира.

Напомним, ранее серебряную медаль завоевала Карина Ибрагимова (57 кг). Четыре наши спортсменки – Алуа Балкыбекова (48 кг), Надежда Рябец (66 кг), Валентина Халзова (75 кг) и Фариза Шолтай (81 кг) – стали бронзовыми призерами ЧМ. Женская сборная до этого не завоевывала столько медалей на чемпионате мира.

В общем зачете хозяйка соревнований Индия лидирует с 4 золотыми медалями, Китай – на 2 месте (3 золота, 1 серебро, 3 бронзы). Тройку лидеров замкнула Россия (1/1/1). А наша сборная находится на 8-й позиции.