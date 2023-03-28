Победителей и призеров чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны

Свежий выпуск
55
Аманжолова Айман
[email protected]

Столичные спортсмены, которые в составе женской сборной Казахстана по боксу, выступили в Дели на чемпионате мира, вернулись домой, передает официальный сайт акимата Астаны.

фото с сайта акимата Астаны

Астанчанок Ляззат Кунгейбаеву, Валентину Хальзову, Риму Волосенко и Аиду Абикееву, представлявших страну на чемпионате мира, встретили в аэропорту родственники, друзья и руководитель Управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жылкыбаев, а также другие сотрудники учреждения.

«В целом я доволен этим результатом. Наша сборная завоевала 6 медалей. Все-таки надо усердно работать. Впереди Азиатские игры. В этой связи нашим боксерам необходимо получить как можно больше олимпийских путевок», - сказал исполнительный директор Казахстанской федерации бокса Маратбек Мыктыбеков.

Всего по итогам соревнований казахстанские спортсмены завоевали 6 наград – 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Так, подопечные главного тренера Шамиля Сафиуллина показали лучший результат по количеству медалей на заграничных соревнованиях. Также в общем зачете по количеству призов Казахстан занял 2 место после Китая.

Ляззат Кунгейбаева, выступавшая в тяжелом весе (+81 кг), вышла на ринг в последний соревновательный день и уступила двукратному призеру чемпионата мира марроканке Хадидже Эль-Марди. Несмотря на встречу с одной из главных фавориток в этом весе, наша соотечественница показала яркий бой. Отметим, что Ляззат в 2016 году участвовал в чемпионате мира.

Напомним, ранее серебряную медаль завоевала Карина Ибрагимова (57 кг). Четыре наши спортсменки – Алуа Балкыбекова (48 кг), Надежда Рябец (66 кг), Валентина Халзова (75 кг) и Фариза Шолтай (81 кг) – стали бронзовыми призерами ЧМ. Женская сборная до этого не завоевывала столько медалей на чемпионате мира.

В общем зачете хозяйка соревнований Индия лидирует с 4 золотыми медалями, Китай – на 2 месте (3 золота, 1 серебро, 3 бронзы). Тройку лидеров замкнула Россия (1/1/1). А наша сборная находится на 8-й позиции.

#Астана #Спорт #бокс #медаль #победа #аэропорт #Индия #ЧМ

Популярное

Все
Коррупционный скандал вновь разгорелся в Северо-Казахстанской области
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Смартфон записал преступление
Секрет ДТ: если топливо есть, то его сразу нет
Гастрит обострился?
От вины до депрессии
​​​​​​​В суд на судебного исполнителя
Кто проходит в Мажилис от партии "Respublica"
Токаев подписал поправки в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей"
Рыбакина впервые вышла в ¼ финала турнира WTA-1000 в Майами
Токаев выступит на открытии первой сессии Парламента РК VIII созыва
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 марта
Члены AMANAT распределили депутатские мандаты в Мажилис
Туристов спасли в горах Заилийского Алатау
Казахстан ратифицировал Договор о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы
Кто прошел в Мажилис от партии "Ауыл"
Окончательные итоги выборов установлены
Нацелены на конструктивное сотрудничество
Решаются неотложные задачи
Стал безопасным переход
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Мировой рекорд по наурыз коже установили в Астане
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Аннулировать результаты олимпиады требуют родители костанайских школьников
Устойчивое функционирование и безопасность единого информационного пространства страны – один из базовых приоритетов государственной политики
Первую медаль женского ЧМ-2023 по боксу принесла Алуа Балкибекова
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Токаев поздравил жителей Казахстана с Наурызом
ЕНУ лидирует в топ-100 предметного рейтинга QS среди вузов Казахстана
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
В Швеции задержали казахстанку, разыскиваемую за сбыт фальшивых евро
В бронзе и камне увековечили память о великом Абае в области Жетысу. Первый в регионе памятник поэту и просветителю открыли в Талдыкоргане в день празднования Наурыз мейрамы
Осужденные помогают пенсионерам  убирать снег в СКО
Доминирующее воздействие электорального сезона
Рекорд: в Актау морской пехотинец поднял барана весом 50 килограммов  230 раз
Избранные народом депутаты должны поддерживать с избирателями постоянный контакт – прятаться нынче не получится.
Задержан подозреваемый в убийстве двухлетнего ребенка в Темиртау
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Куляш Шамшидинова: Мир многократно имел возможность убедиться в огромном потенциале образования
Прием заявок на банкротство физлиц начался в Казахстане
"Жители ждут, надо не затягивать" – премьер о развитии Конаева, G4 City и Алматинской области
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Уровень воды Аральского моря вырос впервые за долгое время
Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия"
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Новый поезд "Тальго" запустят из Астаны до Алаколя
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
Сегодня на сцене ЦКЗ «QAZAQSTAN» состоится концерт-презентация ансамбля «Гульдер»
Казахстан и Китай планируют увеличить взаимную торговлю до $35 млрд
Девушку ограбили и изнасиловали в Алматы
Пул совместных инвестпроектов обновили Казахстан и Узбекистан

Читайте также

Сборная NIS в пятый раз признана лучшей олимпиадной командо…
Ярмарку вакансий проведут для выпускников вузов в Астане
Какие мероприятия пройдут в Астане на этой неделе
Решаются неотложные задачи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]