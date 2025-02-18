Победителей зимнего триатлона определили в Астане

Участие в спортивном мероприятии приняли около 100 человек – как профессиональные спортсмены, так и любители в возрасте от 18 лет и старше

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В столичном Триатлон-парке прошли индивидуальные и эстафетные соревнования по зимнему триатлону. Участники преодолели дистанции в беге, вело и лыжной гонке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Дистанция зимнего триатлона состояла из трех этапов: бег на 2,5 километра, велогонка на 3 км и лыжная гонка на 2,5 км. Участие в нем приняли около 100 человек – как профессиональные спортсмены, так и любители в возрасте от 18 лет и старше.

В целом на прохождение всех трех этапов маршрута спортсменам потребовалось около часа.

«Несмотря на сложность, в соревнованиях приняли участие не только профессионалы, но и любители. Для каждого это шанс получить новые эмоции и потренироваться. В этом вся прелесть мультигонки. Тот, кто хорошо бежит, может плохо пройти лыжный этап, а на велоэтапе взять преимущество», - отметил генеральный секретарь Федерации триатлона Астаны Жанат Кожахметов.

Главная цель мероприятия – развитие триатлона, велоспорта, легкой атлетики и лыжного спорта среди любителей, пропаганда здорового образа жизни, привлечение широких слоев населения к занятиям спортом.

В индивидуальных соревнованиях в категории 18-29 лет среди мужчин первым финишировал Владислав Малыков, среди женщин – Виктория Ширяева. Лилия Бадртдинова в своей категории (30-39 лет) финишировала первой среди женщин, а Дмитрий Адамович – среди мужчин.

Победителем зимнего триатлона в категории 40-49 лет среди мужчин стал лыжник Ерлан Тайтлеуов, а среди женщин – Анна Лебедева. В категории 50-59 лет среди мужчин первым стал Каиргельды Мурсалимов, среди женщин – Татьяна Прилукова. В категории 60+ среди мужчин первым финишировал Бакыт Мурзагельдин, а среди женщин – Валентина Титовская.

Также в эстафете первое место заняли Тоханова М., Джердентапканов Р., Бекмагамбетов М. Каждый участник на финише был награжден памятной медалью.

Мероприятие прошло при поддержке акимата столицы, Управления физической культуры и спорта города и Федерации триатлона Астаны.

Отметим, что данное соревнование стало первым стартом 2025 года, который входит в годовой рейтинг. Забег Федерация триатлона столицы проводит с 2018 года.