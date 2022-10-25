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Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казахстан не остановится на принятии Декларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
Право на суверенитет и независимость
Любить Родину
Малый Желтоксан в Семипалатинске
На страже
Заслуги перед Отечеством
«Неправильный» редактор
Дата на все времена
Распростерся в небе флаг
Указ Президента Республики Казахстан
Особое значение дипломатии
Награды от АНК
В любви и согласии
Лучшая семья Жетысу
Новоселье под шум дождя
Искусство человечество питает
За Новый Казахстан
Победители Республиканского конкурса «Жас өрен»
Национальный культурный код
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Двух россиян избили в хостеле в Астане
Стрельба в Сатпаеве: задержаны участники драки
День библиотекаря появился в Казахстане
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Астана попала в Книгу рекордов Гиннеса
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
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