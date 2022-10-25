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Победители Республиканского конкурса «Жас өрен»

Гран-при

Эльмира Дехгани – выпускница отделения хорового дирижирования Государственной консерватории им. Курмангазы. Музыкальный продюсер компании «Тандау», композитор (город Алматы).

В номинации «Песни для детей»:

I место

Алиби Абдинуров – старший преподаватель кафедры композиции Казахского Национального университета искусств. Лауреат премии Союза молодежи Казахстана «Серпер» (2009), Государственной премии молодежи РК «Дарын». Композитор, дирижер, музыковед (город Астана).

II место

Самат Рыспанбетов – выпускник музыкального колледжа им. П. Чайковского по специальности «Саксофон» в г. Алматы и Академии искусств им. Т. Жургенова. Помимо музыки, занимается профессиональной аранжировкой. Выступал в составе группы Style BR, организованной группой «Нұр-Мұқасан», с 2013 года выступает как сольный исполнитель (город Алматы).

II место

Бекжан Кайратулы – преподаватель вокального отделения медиа-центра «Бақжұлдыз» (область Жетысу, город Талдыкорган).

III место

Бауыржан Есебаев – выпускник факультета права Казахского государственного университета им. Ходжи Ахмета Яссауи. Заслуженный деятель культуры РК, обладатель ордена «Құрмет», поэт, музыкант, продюсер (Алматинская область, Жамбылский район).

III место

Нурислам Доспай – учащийся 9-го класса Казахского национального университета искусств. Класс – труба (город Астана).

Дипломант

Ольга Каплун – в 1994 году окончила факультет музыки-педагогики Педагогического института культуры им. аль-Фараби г. Шымкента, работает преподавателем музыки IT-лицея № 9 им. О. А. Жолдасбекова (город Шымкент).

Дипломант

Айсулу Тани – в 2000 году поступила в Семейский музыкальный колледж по специальности «теория музыки». В 2001 году переведена в специализированную школу Казахской академии искусств, в 2002-м поступила на бакалавриат Казахской академии искусств (город Астана).

Дипломант

Курмет Сакай – выпускник по классу баяна оркестрового факультета Государственной консерватории им. Курмангазы (1979). Лауреат международного и республиканских конкурсов композиторов. Член Союза композиторов Казахстана. Автор музыки гимна РДОЦ «Балдәурен» (город Астана).

В номинации

«Детская поэзия»

I место

Жадыра Байбуланова – старший редактор отдела программ телеканала «Хабар 24» (город Астана).

II место

Серикбол Хасанов – член Союза писателей Казахстана. Главный редактор республиканской газеты «Мұнара» (город Астана).

II место

Достык Тлеубергенов – после окончания училища искусств им. А. Кас­теева (Шымкент, 1987) до 1995 года работал в театре кукол г. Жезказгана. Член Союза писателей Казахстана (Кызылординская область, Кармакшинский район, село Дур Онгар).

III место

Баянгали Алимжанов – поэт, писатель, драматург, поэт айтыса, жыршы-жырау, манасовед, кинорежиссер, сценарист, актер, критик, сатирик, исследователь литературы и искусства, переводчик, детский поэт и писатель. Окончил факультет филологии Казахского государственного университета (Акмолинская область).

III место

Назира Бердалы – выпускница факультета журналистики Казахского национального университета им. аль-Фараби. Член Союза писателей Казах­стана. Ведущая программы «Сарасөз» на телеканале «Абай-ТВ» (город Астана).

Дипломант

Алпысбай Хонж – сотрудник Павлодарской областной библиотеки им. С. Торайгырова. Член Союза писателей Казахстана, поэт, писатель, сатирик (Павлодарская область).

Дипломант

Куат Ахетов – выпускник факультета журналистики университета «Болашақ», г. Кызылорда. Член Союза писателей РК и Союза журналистов РК (Кызылординская область, Жалагашский район).

Дипломант

Сагыныш Намазшамова – окончила бакалавриат и магистратуру факультета журналистики Казахского национального университета им. аль-Фараби (1999). Победительница международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт», обладательница Государственной стипендии (2015). Член Союза писателей Казахстана (Алматинская область).

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