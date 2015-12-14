Поборы на ремонт и подарки запретили в школах Астаны

Власти Астаны, связи с участившимися обращениями, ввели запрет на незаконный сбор денег с родителей учеников, передает Kazpravda.kz
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Текст приказа главы управления образования столицы Эльмиры Суханбердиевой опубликовала на своей странице в соцсети пресс-секретарь ведомства Ботагоз Омар.
Так, руководителям организаций образования категорически запрещены принудительные сборы денежных средств на проведение ремонта, покупку мебели, оборудования, на оплату труда уборщиц, охраны, подарки педагогическому коллективу и сотрудникам управления образования (8 Марта, 22 марта) и др.
Во всех общеобразовательных учреждениях столицы будет проведена разъяснительная работа, в том числе среди членов родительских комитетов.
При этом к учителям и воспитателям, а также руководителям организаций образования, допустившим незаконный сбор денежных средств с родителей, будут применены административные меры, вплоть до освобождения от занимаемой должности.
Для жалоб родителей в фойе школ установят "ящики доверия".
"Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой", – указывается в приказе главы управления.