Почему чёрная икра в 8 раз дороже красной

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Почему икра такая дорогая? И чем чёрная икра отличается от красной, раз стоит почти в 8 раз дороже, поясняет «Книга животных».

Икра - это кладезь макро- и микроэлементов. Красную икру получают из лососевых рыб, а черные — из осетровых. Первых разводить в неволе куда проще, чем вторых. Более того, первый нерест у осетровых происходит только на 12 году жизни. Вот и получается, что чем реже рыба, тем дороже её дети.

Среди красной икры самая дешёвая красная икра у горбуши, а самая дорогая — у кижуча. А в случае с чёрной икрой рыбе недостаточно уже просто быть определённого вида. Теперь её возраст и даже окраска играет значение, чем светлее — тем лучше. Даже оттенок самой икринки окажет влияние на финальную цену. Например, самая дорогая и редкая чёрная икра принадлежит 80-летним белугам-альбиносам. Она буквально так и называется «золотая», или «бриллиантовая».

Золотая икра не только самая дорогая, но и самая редкая. Чтобы ею закупиться, очередь встаёт за 4-5 лет.

Получается, что самая дорогая икра в мире не самая вкусная и не самая полезная. Она самая редкая — и это единственное её достоинство.