В Карагандинской области пройдёт гастрофестиваль кумыса

Этим летом Каркаралинск станет площадкой большого праздника казахских традиций. В Карагандинской области впервые пройдёт межрегиональный гастрофестиваль национальных блюд «BaiQymyz», посвящённый одному из главных символов степной культуры — кумысу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фестиваль объединит производителей кумыса, коневодов, ремесленников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Ожидается участие 30 производителей кумыса из Акмолинской, Северо-Казахстанской, Абайской и областей и области Улытау, а также из всех районов Карагандинского региона. Для гостей это станет возможностью не только попробовать национальный напиток, но и увидеть, как бережно сохраняются традиции, передающиеся из поколения в поколение.

Центральным событием станет конкурс на звание «Лучший қумыс». Производители представят свои сорта напитка, приготовленного по семейным и региональным рецептам. Победителей определят по нескольким критериям, а общий призовой фонд составит 10 миллионов тенге. Предусмотрено три призовых места, а также различные номинации.

В целом «BaiQymyz» задуман как проект, который соединяет культуру, историю и современный интерес к этнотуризму. Через традиции приготовления кумыса организаторы хотят напомнить о роли коневодства в жизни казахского народа, а также показать потенциал сельского и агротуризма.

Гостей ждёт не только гастрономический праздник. На фестивале представят различные породы лошадей, выставку конской упряжи, работы художников Карагандинской области и изделия народных мастеров. Запланированы национальные игры, культурно-спортивная программа и концерт с участием звёзд казахстанской эстрады. За актуальной информацией о фестивале можно следить в Instagram-аккаунте организаторов — baiqymyz_qarqaraly.

В прошлом году фестиваль «BaiQymyz» впервые прошёл в Астане и собрал около 70 тысяч зрителей. Тогда посетителей угостили 30 тоннами кумыса, а достижение внесли в Книгу рекордов Казахстана. Интерес к фестивалю вышел за пределы Казахстана: за событием следили журналисты более чем из 15 стран.

В этом году этнопраздник состоится 6 июня в Каркаралинске.