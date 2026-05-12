В Карагандинской области пройдёт гастрофестиваль кумыса

Гастрономия

Этим летом Каркаралинск станет площадкой большого праздника казахских традиций. В Карагандинской области впервые пройдёт межрегиональный гастрофестиваль национальных блюд «BaiQymyz», посвящённый одному из главных символов степной культуры — кумысу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Фестиваль объединит производителей кумыса, коневодов, ремесленников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Ожидается участие 30 производителей кумыса из Акмолинской, Северо-Казахстанской, Абайской и областей и области Улытау, а также из всех районов Карагандинского региона. Для гостей это станет возможностью не только попробовать национальный напиток, но и увидеть, как бережно сохраняются традиции, передающиеся из поколения в поколение.

Центральным событием станет конкурс на звание «Лучший қумыс». Производители представят свои сорта напитка, приготовленного по семейным и региональным рецептам. Победителей определят по нескольким критериям, а общий призовой фонд составит 10 миллионов тенге. Предусмотрено три призовых места, а также различные номинации.

В целом «BaiQymyz» задуман как проект, который соединяет культуру, историю и современный интерес к этнотуризму. Через традиции приготовления кумыса организаторы хотят напомнить о роли коневодства в жизни казахского народа, а также показать потенциал сельского и агротуризма.

Гостей ждёт не только гастрономический праздник. На фестивале представят различные породы лошадей, выставку конской упряжи, работы художников Карагандинской области и изделия народных мастеров. Запланированы национальные игры, культурно-спортивная программа и концерт с участием звёзд казахстанской эстрады. За актуальной информацией о фестивале можно следить в Instagram-аккаунте организаторов — baiqymyz_qarqaraly.

В прошлом году фестиваль «BaiQymyz» впервые прошёл в Астане и собрал около 70 тысяч зрителей. Тогда посетителей угостили 30 тоннами кумыса, а достижение внесли в Книгу рекордов Казахстана. Интерес к фестивалю вышел за пределы Казахстана: за событием следили журналисты более чем из 15 стран.

В этом году этнопраздник состоится 6 июня в Каркаралинске.

#фестиваль #кумыс #Каркаралинск

Популярное

Все
Индия срочно выводит золотые запасы из зарубежных стран
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
Астана впервые примет чемпионат мира по настольному теннису
ИИ будет мониторить посевную кампанию в Казахстане
Свыше 1,3 млрд тенге похитили в Шымкенте в сфере образования
Рост обработки достиг 9,9% и поддержал восстановление промышленности
Крупный лесной пожар вспыхнул вблизи Майами
В Жезказгане прошел турнир памяти героя Нацгвардии Айбата Аманова
Минэнерго раскрашивает дизтопливо для контроля расхода на посевной
В 5 раз вырос объем финансирования весенне-полевых работ в Казахстане
ВВП Казахстана на душу населения превысил 17 тысяч долларов
Победителя пятого сезона премии Mecenat.kz наградили в Астане
В Грузии новый патриарх
Пять медалей завоевали казахстанские штангисты на юниорском ЧМ в Египте
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
В «Реале» задумались о продаже Мбаппе
Олжас Бектенов пригласил участников заседания Бернского союза к реализации инвестпроектов
Почти 350 кг взрывчатки обнаружили и изъяли в ВКО
С пятью медалями завершил Казахстан Кубок Европы по дзюдо
Маркетплейсы обяжут продвигать товары с маркировкой «Сделано в Казахстане»
Город, соединявший континенты
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Мангистау в цвету
Пилотов дронов готовят в Караганде
Укрепление обороноспособности и модернизация армии – в приоритете государственной политики
Очередная сельхозярмарка пройдет в эти выходные в Астане
Назначен новый руководитель администрации Президента
Назначен первый заместитель Премьер-министра
Протяните руку помощи
Полеты над Бурабаем
К строительству аэропорта «Новый Ташкент» готовятся в Узбекистане
В Казахстане усиливают контроль за безопасностью такси
Ряд силовиков награждены госнаградами РК
В Уральске ветерана поздравили со 105-летием
В забое станет безопасней
Защита рубежей стала делом всей жизни для четы из Жетысу
Новые подходы в обучении
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
Путь писателя и государственного деятеля
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Димаш получил первую награду в качестве продюсера в Китае
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту

Читайте также

В Алматы пройдет гастрономическая ярмарка с участием этноку…
«Карта нищеброда» появилась в Южной Корее
Гастрономия и культура: как прошёл фестиваль DamDastour в Ш…
Международные шефы и национальные блюда: DamDastour проходи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]