В Алматы пройдет гастрономическая ярмарка с участием этнокультурных объединений

1 мая с 9.00 до 22.00 на Площади Абая (Достык, 56, перед Дворцом Республики) состоится праздничная гастрономическая ярмарка в честь Дня единства народа Казахстана.

В мероприятии примут участие порядка 15 ресторанов и представителей этнокультурных объединений, которые представят национальные кухни различных этносов, проживающих в Казахстане. Каждое заведение презентует традиционные блюда, отражающие культурные особенности, историю и кулинарные традиции разных народов.

В рамках мероприятия жители и гости города смогут ознакомиться с гастрономическим разнообразием, представленным в Алматы, а также ближе познакомиться с культурным наследием этносов страны.

Инициатива направлена на укрепление межэтнического согласия, развитие культурного взаимодействия и продвижение гастрономического туризма в городе.