Почему погибают тюлени?

В Мангистау обещают установить причину массовой гибели краснокнижной нерпы.

Специалисты департамента экологии по Мангистауской облас­ти сообщили о мероприятиях по установлению причин гибели тюленей в районе водозаборной дамбы месторождения Каражанбас.

– В ходе мониторинга социаль­ных сетей была выявлена информация о том, что на побережье Каспия в районе водозаборной дамбы месторождения Каражанбас обнаружено около 50 туш мертвых тюленей. На место гибели выехали государственные инспекторы управления рыбной инспекции по Мангистауской области. В рабочую группу, сформированную в связи с данным инцидентом, включены представители правоохранительных и природоохранных структур области, органов прокуратуры, ветеринарии, а также местного исполнительного органа и департамента по ЧС, – проинформировали в департаменте экологии.

26 апреля на береговой линии специалисты рабочей группы обнаружили 22 туши мертвых тюленей, которые находились в различных местах, удаленных друг от друга. Сотрудники инспекции устанавливают, пригодны ли тушки животных лабораторному исследованию для установления причин их гибели, так как они находятся уже в состоянии разложения.

Кроме того, инспекторы управления рыбной инспекции по Мангистауской области совместно с егерской службой продолжают прочесывать береговую зону с целью обнаружения других мерт­вых животных. Для проведения лабораторных исследований отобраны пробы воды и грунта с места гибели тюленей, сами тушки переданы сотрудникам департамента экологии Мангис­тауской области и ветеринарной службе.

Согласно официальной информации, к работе будет подключена группа сотрудников лаборатории Института микробиологии и вирусологии Комитета науки МОН РК, а также Западно-Казахстанского учреждения «Институт гидробиологии и экологии».

Версий причин массового мора млекопитающих несколько. Житель Мангистау, нашедший тюленье кладбище, считает, что причиной ситуации стало обмеление Каспия.

Заместитель председателя Координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии, председатель совета Региональной ассоциации НПО Западного Казахстана «Табиғи орта», председатель Общественного совета по региональному развитию и экологии при Мангистауском областном филиале партии «AMANAT» Адильбек Козыбаков в свою очередь высказал еще несколько предположений.

– Весной происходят нагонные явления, то есть подводные течения нагоняют волны, и туши мертвой рыбы, раков и тюленей естественным образом выбрасывает на берег. Возможно, тюлени погибли естественной смертью некоторое время назад. Возможно, запутались в сетях, и браконьеры, не желая нести ответственность за гибель крас­нокнижных животных, забрали незаконный улов, а от тушек тюленей избавились в море, и их со временем выбросило на берег. Когда тюленя только собирались включать в Красную книгу Казахстана, я предупреждал, что такие моменты будут, и они должны быть предусмотрены. Не исключаю и того, что причиной гибели животных был выброс нефтепродуктов. Но это должно быть лабораторно доказано, – прокомментировал эколог.

Адильбек Козыбаков сообщил, что за последние полвека произошло десятикратное сокращение численности каспийской нерпы. Сейчас в Каспии насчитывается лишь около 100 тыс. особей. Также эколог посетовал на то, что научное сообщество до сих не дало ответа на элементарный вопрос: являются ли каспийские тюлени одной большой популяцией или делятся на несколько подвидов?

Этот и ряд других моментов свидетельствуют о том, что вопрос о причинах, ведущих к исчезновению тюленей, остается малоизученным.

Эколог отметил, что самая массовая гибель тюленей на Каспии была зафиксирована в начале 2000-х годов. Тогда за пару лет на территории всех прикаспийских государств было найдено около 20 тыс. мертвых особей этих морских животных.