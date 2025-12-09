Глава государства не раз акцентировал внимание Правительства на недостаточно эффективной деятельности специальных экономических зон. СЭЗ, по замыслам их организаторов, призваны привлекать инвестиции и диверсифицировать региональную экономику, но… Не отличилась в этом отношении особыми успехами и карагандинская СЭЗ «Сарыарка».

За 14 лет, в течение которых действует эта промышленная площадка, здесь открылись 13 заводов, специализирующихся на выпуске огнеупорных материалов, запорной арматуры, труб, взрывчатых веществ и патронов. Неплохой ассортимент для горно-металлургического региона. Тем не менее большинство данных предприятий загружено не на полную мощность. Почему? Чтобы это выяснить, члены областного общественного совета посетили СЭЗ, встретились с ее управляющим.

Как сообщил, комментируя итоги встречи, председатель общественного совета Карагандинской области Серикжан Байбосынов, СЭЗ «Сарыарка» действует с 2011 года. И за эти годы не стала, как предполагалось, «казахстанской силиконовой долиной». Более того, после ввода здесь в эксплуатацию 13 предприятий специальная экономическая зона перестала быть привлекательной для инвесторов.

Оказалось, площадка испытывает нехватку электрических мощностей. Максимум, чем сегодня располагает «Сарыарка», – это 220 МВт. Причем заводам, которые уже работают на ее территории или еще только проектируются, роздано технических условий на 460 МВт.

Пока действующим предприятиям хватает электрических мощностей, ведь они загружены далеко не полностью. Однако если энергопотреб­ление возрастет или будет введен в эксплуатацию новый завод, то другие инвесторы уже не смогут получить техусловия на подключение к сетям.

– У нас много предложений от компаний, которые хотели бы с нами работать, – ответил комиссии областного общественного совета председатель правления СЭЗ «Сарыарка» Даулет Оралов. – Мы можем обеспечить инвесторов земельным участком, предоставить налоговые преференции, но есть проблема – электроэнергия. Одному только заводу кремниевых сплавов Qaragandy Power Silicon нужно 160 мегаватт. Это якорный, то есть главный для СЭЗ проект. Его руководство заявляет, что нам придется отключить от электроснабжения другие предприятия, когда их завод введет в эксплуатацию все четыре плавильные печи...

Надо сказать, члены совета побывали на том кремниевом заводе. Это совершенно новое производство, построенное с нуля. Инвестор вложил в него 62,8 млрд тенге в надежде, что предприятие будет выпускать более 95 тыс. тонн продукции в год. Здесь еще идут строительные работы, но все печи уже смонтированы. В эксплуатацию введена пока только одна из них. Именно ее и показали членам комиссии.

– Три печи мы пока не запускаем. Работаем с одним плавильным агрегатом около месяца и уже понесли серьезные убытки, – сообщил заместитель гендиректора ТОО «Qaragandy Power Silicon» Дмитрий Кравченко. – Проблема в высоком тарифе на электроэнергию. Ее нужно решать, иначе осуществление нашего якорного инвестпроекта окажется под угрозой.

Если обратиться к цифрам, то тариф на электроэнергию для заводов, которые дислоцируются на площадке СЭЗ «Сарыарка», составляет 27,93 тенге за кВт⁄час без НДС. Он чуть ниже, чем для производителей социально значимых продуктов питания, и гораздо выше, чем для населения. Но как бы то ни было, для кремниевого завода такой тариф убыточен. Он делает его продукцию неконкурентоспособной.

– Откуда такой высокий тариф? – интересовались члены общественного совета. – Ведь от экономической зоны до местной ТЭЦ рукой подать!

Выяснилось, что заводы СЭЗ «Сарыарка» не получают электроэнергию напрямую с шин карагандинской ТЭЦ-3. Они берут ее из общей энергосети. Вся экономическая зона запитана от подстанции «Нура», что в 40 км от Караганды. Повлиять на тариф управленцы СЭЗ не могут, а вот расширить мощности – в их силах.

– Мы хотим увеличить мощность до 770 мегаватт к 2028 году, – рассказал о планах Даулет Оралов. – Схемы внешнего электроснабжения уже согласованы с компанией KEGOC. Сети и трансформаторы будут строиться поэтапно. Рассматриваем разные варианты финансирования: из республиканского бюджета или за счет инвестора.

От управляющего экономической зоной члены комиссии узнали также и о других проблемах. Одна из них касается водопровода. Он был построен чуть более 10 лет назад, и при его прокладке использовались трубы низкого качества. Из-за этого на сетях время от времени возникают аварии, которые управляющей компании приходится устранять за свой счет.

Другая проблема связана с канализационно-очистными сооружениями. Они в СЭЗ вроде бы есть... На бумаге, поскольку пока недостроены, и поэтому не функционируют. Так что каждый завод вынужден использовать собственные септические установки. Следует ли после этого удивляться, почему инвесторы не стоят в очередь у ворот СЭЗ «Сарыарка»?

Ну а проверяющие из общественного совета решили не оставаться в стороне. И намерены безотлагательно поднять вопрос о содействии инвесторам в наращивании мощностей и снижении тарифа на электроэнергию. Ведь это основные факторы, сдерживающие в Караганде развитие специальной экономической зоны.