Почему у СЭЗ «Сарыарка» низкий КПД

Ситуация
2
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Специальной экономической зоне не хватает электрических мощностей

фото автора

Глава государства не раз акцентировал внимание Правительства на недостаточно эффективной деятельности специальных экономических зон. СЭЗ, по замыслам их организаторов, призваны привлекать инвестиции и диверсифицировать региональную экономику, но… Не отличилась в этом отношении особыми успехами и карагандинская СЭЗ «Сарыарка».

За 14 лет, в течение которых действует эта промышленная площадка, здесь открылись 13 заводов, специализирующихся на выпуске огнеупорных материалов, запорной арматуры, труб, взрывчатых веществ и патронов. Неплохой ассортимент для горно-металлургического региона. Тем не менее большинство данных предприятий загружено не на полную мощность. Почему? Чтобы это выяснить, члены областного общественного совета посетили СЭЗ, встретились с ее управляющим.

Как сообщил, комментируя итоги встречи, председатель общественного совета Карагандинской области Серикжан Байбосынов, СЭЗ «Сарыарка» действует с 2011 года. И за эти годы не стала, как предполагалось, «казахстанской силиконовой долиной». Более того, после ввода здесь в эксплуатацию 13 предприятий специальная экономическая зона перестала быть привлекательной для инвесторов.

Оказалось, площадка испытывает нехватку электрических мощностей. Максимум, чем сегодня располагает «Сарыарка», – это 220 МВт. Причем заводам, которые уже работают на ее территории или еще только проектируются, роздано технических условий на 460 МВт.

Пока действующим предприятиям хватает электрических мощностей, ведь они загружены далеко не полностью. Однако если энергопотреб­ление возрастет или будет введен в эксплуатацию новый завод, то другие инвесторы уже не смогут получить техусловия на подключение к сетям.

– У нас много предложений от компаний, которые хотели бы с нами работать, – ответил комиссии областного общественного совета председатель правления СЭЗ «Сарыарка» Даулет Оралов. – Мы можем обеспечить инвесторов земельным участком, предоставить налоговые преференции, но есть проблема – электроэнергия. Одному только заводу кремниевых сплавов Qaragandy Power Silicon нужно 160 мегаватт. Это якорный, то есть главный для СЭЗ проект. Его руководство заявляет, что нам придется отключить от электроснабжения другие предприятия, когда их завод введет в эксплуатацию все четыре плавильные печи...

Надо сказать, члены совета побывали на том кремниевом заводе. Это совершенно новое производство, построенное с нуля. Инвестор вложил в него 62,8 млрд тенге в надежде, что предприятие будет выпускать более 95 тыс. тонн продукции в год. Здесь еще идут строительные работы, но все печи уже смонтированы. В эксплуатацию введена пока только одна из них. Именно ее и показали членам комиссии.

– Три печи мы пока не запускаем. Работаем с одним плавильным агрегатом около месяца и уже понесли серьезные убытки, – сообщил заместитель гендиректора ТОО «Qaragandy Power Silicon» Дмитрий Кравченко. – Проблема в высоком тарифе на электроэнергию. Ее нужно решать, иначе осуществление нашего якорного инвестпроекта окажется под угрозой.

Если обратиться к цифрам, то тариф на электроэнергию для заводов, которые дислоцируются на площадке СЭЗ «Сарыарка», составляет 27,93 тенге за кВт⁄час без НДС. Он чуть ниже, чем для производителей социально значимых продуктов питания, и гораздо выше, чем для населения. Но как бы то ни было, для кремниевого завода такой тариф убыточен. Он делает его продукцию неконкурентоспособной.

– Откуда такой высокий тариф? – интересовались члены общественного совета. – Ведь от экономической зоны до местной ТЭЦ рукой подать!

Выяснилось, что заводы СЭЗ «Сарыарка» не получают электроэнергию напрямую с шин карагандинской ТЭЦ-3. Они берут ее из общей энергосети. Вся экономическая зона запитана от подстанции «Нура», что в 40 км от Караганды. Повлиять на тариф управленцы СЭЗ не могут, а вот расширить мощности – в их силах.

– Мы хотим увеличить мощность до 770 мегаватт к 2028 году, – рассказал о планах Даулет Оралов. – Схемы внешнего электроснабжения уже согласованы с компанией KEGOC. Сети и трансформаторы будут строиться поэтапно. Рассматриваем разные варианты финансирования: из республиканского бюджета или за счет инвестора.

От управляющего экономической зоной члены комиссии узнали также и о других проблемах. Одна из них касается водопровода. Он был построен чуть более 10 лет назад, и при его прокладке использовались трубы низкого качества. Из-за этого на сетях время от времени возникают аварии, которые управляющей компании приходится устранять за свой счет.

Другая проблема связана с канализационно-очистными сооружениями. Они в СЭЗ вроде бы есть... На бумаге, поскольку пока недостроены, и поэтому не функционируют. Так что каждый завод вынужден использовать собственные септические установки. Следует ли после этого удивляться, почему инвесторы не стоят в очередь у ворот СЭЗ «Сарыарка»?

Ну а проверяющие из общественного совета решили не оставаться в стороне. И намерены безотлагательно поднять вопрос о содействии инвесторам в наращивании мощностей и снижении тарифа на электроэнергию. Ведь это основные факторы, сдерживающие в Караганде развитие специальной экономической зоны.

#СЭЗ #Сарыарка #КПД

Популярное

Все
Осечка на старте
Понять Абая сердцем
Разрушить барьеры молчания
Мы третьи в мире!
Патриарх философской науки Казахстана
Танцы без границ
Когда один двор меняет целый мир
Некоторые мысли к юбилею
Наставник – звучит гордо
Прорыв в будущее
Секреты мастеров
Завоевано 11 наград
Созвучие стиха и песни
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане

Читайте также

Вновь обострилась проблема водоснабжения сел
Куда исчезли миллиарды?
АСП: усилен контроль
Что едят наши дети?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]