Налог на… вывеску

Предприниматели южного мегаполиса столкнулись с массовыми начислениями за наружную рекламу, которые впоследствии были признаны неправомерными. В результате представителям малого бизнеса пришлось тратить время и другие ресурсы на возврат уже уплаченных сумм.

Конфликт начался после проверок со стороны управления архитектуры и градостроительства: предпринимателям стали поступать уведомления о доначислениях, зачастую с пенями. При этом, как утверж­дают представители бизнеса, никаких предварительных уведомлений не поступало, что лишило их возможности заранее оспорить расчеты или устранить нарушения.

О показательной истории, прои­зошедшей с ИП Султанходжаев, рассказала представитель компании Дарья Титова. В начале года предприятию начис­лили около 560 тыс. тенге, включая пени, за якобы размещенную наружную рекламу.

Опасаясь блокировки счетов, предприниматели оплатили сумму и подали заявление о демонтаже конструкций, а следовательно, о прекращении начис­лений. Но позже выяснилось, что часть объектов к рекламе вообще не относится – это обычные информационные вывески.

Первые массовые начисления начались еще осенью и стали для бизнеса неожиданностью: под налогообложение попали не только рекламные конструкции, но и обычные вывески, наклейки. Проблема оказалась настолько резонансной, что потребовалось вмешательство сотрудников городской прокуратуры.

Проверки надзорного органа подтвердили наличие системных нарушений: это отсутствие предварительных уведомлений, ошибки в классификации объектов налогообложения и в расчетах, а также нарушение процедур. В итоге и. о. руководителя управления архитектуры и градостроительства акимата Шымкента несколько раз прив­лекли к административной ответственности. На него трижды (!) налагали штрафы по 30 МРП каждый.

Формально госорганы действовали в рамках Налогового кодекса. Однако, как отмечают в прокуратуре, был нарушен базовый принцип налогового администрирования: сначала разъяснение и возможность добровольного устранения нарушений и только затем – санк­ции.

По словам заместителя начальника управления городской прокуратуры Батырбека Ергишева, архитектурные службы фактически применили карательный подход – без предписаний и предварительного диалога с предпринимателями, что и стало основным фактором сложившегося кризиса. По данным прокуратуры, были ущемлены интересы более 2 500 предпринимателей, сумма неправомерно сделанных доначислений составила около 260 млн тенге.

Надзорный орган встал на защиту бизнеса. Ситуацию формально урегулировали: начис­ления на сотни миллионов тенге были отменены. Однако пробле­ма переместилась в другую плоскость, касающуюся теперь уже возврата средств, ведь деньги фактически не вернулись в оборот компаний – они остались на лицевых счетах в налоговой системе…

На начало мая реального возврата добились единицы: 59 предпринимателям вернули около 58 млн тенге, тогда как основная часть средств зависла в системе взаимозачетов. Полу­чается, после отмены начислений предприниматели столкнулись с новой проблемой – процедурной. Для возврата средств им теперь было необходимо самостоятельно инициировать процедуру через госуслуги или налоговые органы. На практике это превращается в порочный бюрократический круг.

– Налоговики отправляют в управление архитектуры, управление архитектуры – обратно к налоговикам, – говорит Дарья Титова. – Есть ощущение, что ставка делается на то, что значительная часть предпринимателей, дорожащих своим временем, просто не станет этим заниматься.

Отсутствие понятных инструкций и документов усиливает недоверие. Чтобы ускорить процесс возврата, руководство палаты предпринимателей Шымкента на своей площадке инициировало встречу представителей бизнеса со специалистами уполномоченных госорганов, чтобы разъяснить алгоритм действий по возврату начислений. Тут-то и вскрылось, что только совершенствованием процедур задача не решается…

В объединении индивидуаль­ных предпринимателей и юридических лиц «Ассоциация рекламораспространителей Казах­стана» ключевую проблему видят в размытой границе между понятиями «реклама» и «вывес­ка». В Законе РК «О рекламе» указано, что реклама направлена на привлечение внимания к товару или услуге, тогда как вывеска носит сугубо информационный характер.

На практике, по словам предпринимателей Шымкента, к рекламе местные налоговики принялись относить практически любые изображения – от текстовых надписей до визуализации товаров, что и обер­нулось массовыми спорными доначис­лениями. Ошибки кос­нулись и расчета площади объектов.

– Такое ощущение, что специа­листы не понимают, как рассчитывается площадь, – отмечает предприниматель Сергали Жансеитов. – Вместо фактических 10–15 квадратных метров нередко указывали 100.

Отдельная претензия касается самой логики налогообложения. Председатель Ассоциации рекла­мораспространителей Казахстана Абдугали Сейдуалиев напомнил, что предприниматели уже платят налоги с товаров и услуг, а реклама собственного бизнеса фактически становится дополнительной фискальной нагрузкой. При этом законодательство предусматривает исключения, например, банковские стелы или реклама на транспорте, что создает ощущение неравных условий.

К слову, целесообразность отмены данного налога с 2025 года достаточно широко обсуждалась предпринимательским сообщест­вом и даже была одоб­рена. Но при разработке нового Налогового кодекса эта норма не была учтена.

Таким образом, несмотря на формальное урегулирование, доверие бизнеса к системе остается подорванным. На протяжении полугода предприниматели вынуждены отвлекаться от основной деятельности. Это приводит к заморозке оборотных средств, снижению инвестиционной активности, сокращению рекламных расходов и, как следствие, падению продаж.

Часть предпринимателей предпочитают не оспаривать начисления и просто платить небольшие суммы, чтобы избежать дальнейших разбирательств. По сути, ситуация выходит за рамки налогового спора. Это пример институционального сбоя, при котором формально действующие нормы применяются без учета практики бизнеса.

Как отмечает Абдугали Сейдуа­лиев, без прозрачных процедур, понятных правил и постоянного диалога даже законные механизмы превра­щаются в источник конфликта. Без системных изменений – четкого разграничения понятий «реклама» и «вывеска», упрощения возврата средств и пересмотра подхода к налогооб­ложению – подобные ситуации могут повторяться, влияя уже на инвестиционный климат в целом. В этом смысле кейс Шымкента – не просто история о налоге на рекламу, а индикатор качества госуправления и взаимодействия с бизнесом.