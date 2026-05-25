Блогеры Жанабыловы сделали первое заявление в соцсетях после приговора

Известные казахстанские блогеры Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова впервые за долгое время вышли на связь в соцсетях, опубликовав совместное семейное видео после громкого судебного процесса в Астане, сообщает Kazpravda.kz

В своем первом посте они выразили признательность миллионам фолловеров за преданность в непростых сложившихся обстоятельствах.

«9 месяцев тишины. 4 месяца жизни вне соцсетей. За это время было многое: суды, переживания, непростой этап, который мы проходили внутри семьи. Но сегодня мы возвращаемся. С новыми силами, новым взглядом и огромной благодарностью каждому, кто писал, ждал,поддерживал и не отворачивался в этот период. Ваша поддержка действительно помогала нам держаться. Спасибо,что вы с нами», – говорится в публикации.

Напомним, что в конце апреля 2026 года суд признал супругов виновными в незаконном предпринимательстве и легализации преступных доходов, назначив Ерболату два года условно, а Эльмире – два года лишения свободы с отсрочкой наказания.