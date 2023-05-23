Почти 2 млрд тенге выделило Правительство для ремонта котельных Кокшетау

В рамках подготовки региональных ТЭЦ и других теплоисточников к предстоящей зиме Правительство РК выделило из своего резерва свыше 1,9 млрд тенге для проведения ремонтных работ на котельных города Кокшетау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Жители города обеспечиваются теплом за счет работы двух котельных – РК-1 (1977 год) и РК-2 (1998 год). На первой установлено 3 газомазутных котла общей мощностью 294 Гкал/час, на второй – 3 пылеугольных котла мощностью 280 Гкал/час. Износ оборудования на данных теплоисточниках на сегодняшний день является высоким.

Для подготовки к зиме там планируется провести ремонтные работы, которые затронут дымовые трубы, непосредственно котлоагрегаты, газоходы, воздухоподогреватели и так далее. В результате должно быть обеспечено бесперебойное прохождение отопительного сезона 2023-2024 годов и последующих.

Стоит отметить, что сегодня на фоне запуска новых предприятий и развития местной экономики в целом ведется проработка строительства полноценной теплоэлектроцентрали, которая позволит обеспечить растущие потребности Кокшетау.