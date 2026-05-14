Почти 2000 часов в небе: авиация Нацгвардии отмечает 34-ю годовщину со дня образования

Айман Аманжолова
корреспондент

Сегодня авиабаза Национальной гвардии МВД РК отмечает 34-ю годовщину со дня своего образования. За это время воинская часть 3656 стала надежной воздушной опорой войск правопорядка, обеспечивая оперативную переброску личного состава, выполнение специальных задач и участие в гуманитарных миссиях, передает корреспондент Kazpravda.kz

 

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

С начала 2025 года экипажи авиационной эскадрильи провели в воздухе 1924 часа. Это эквивалентно 80 суткам непрерывного полета. Более трети общего налета пришлось на задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. За этот период воздушными судами Национальной гвардии перевезено свыше 7 тысяч пассажиров и 607 тонн грузов.

Новый этап в развитии авиации войск правопорядка начался в 2024 году, когда Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично принял участие в открытии авиабазы Национальной гвардии в столице. С вводом современной инфраструктуры возможности подразделения существенно расширились, а возможности оперативного применения авиации значительно увеличились.

Сегодня авиация Национальной гвардии входит в состав государственной авиации Казахстана и остается одним из самых мобильных и технологичных инструментов. На вооружении подразделения состоят самолеты и вертолеты, обеспечивающие оперативную доставку сил и средств в любую точку страны.



Экипажи воинской части ежегодно участвуют в оперативно-профилактическом мероприятии «Қарасора», выполняя разведывательные полеты по выявлению незаконных посевов наркосодержащих растений. Кроме того, летчики были задействованы в республиканских командно-штабных учениях «Өрт-2025».

Особое место в истории части занимают международные гуманитарные миссии. Военные летчики доставляли помощь в Турцию, Сирию и Афганистан. Общий объем перевезенных гуманитарных грузов превысил 100 тонн.

В период паводков авиация Национальной гвардии также сыграла важную роль в спасательных операциях. Экипажи эвакуировали жителей из труднодоступных районов и доставляли продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости.

Благодаря профессионализму летчиков и технического состава авиация Национальной гвардии остается важнейшим элементом системы национальной безопасности и надежным щитом правопорядка.

 

#авиация #Нацгвардия

