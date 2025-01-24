Почти 250 ложных звонков о бомбе сделали казахстанцы в 2024 году

Осуждены 13 человек, в том числе один подросток

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В 2024 году органами внутренних дел было зарегистрировано 247 уголовных дел за заведомо ложные сообщения об установленных на различных объектах взрывных устройствах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

За совершение фактов «лжетерроризма» задержали 48 подозревамых, из них 15 оказались несовершеннолетними.

На сегодня к уголовному наказанию осудили 13 человек, в том числе один подросток.

«В случае, если отправитель ложных сообщений не достиг возраста уголовной ответственности, его родители привлекаются к административной ответственности за непринятие мер по воспитанию детей. В прошлом году такие меры приняты к 6 взрослым. Кроме того, по решению суда к преступнику предъявляется иск по возмещению ущерба, причиненного владельцу объекта посягательства или государству из-за ложного вызова. Размер ущерба может достигать двух миллионов тенге», – рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента по противодействию экстремизму МВД Азамат Хасенов.

Он добавил, что за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч месячных расчетных показателей, а также ограничение либо лишение свободы на 5 лет.