Почти 270 км составит ширина лунной тени во время затмения Солнца

Затмение в разных фазах будет наблюдаться в акваториях Тихого и Атлантического океанов вблизи побережья Аргентины

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Луна, которая закроет собой Солнце 2 октября, отбросит тень на поверхность Земли, ширина которой составит 266 км. Жители территорий, по которым пройдет эта полоса лунной тени, смогут наблюдать полную фазу кольцеобразного солнечного затмения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария, передает Kazpravda.kz

По информации астрономов, кольцеобразное солнечное затмение 2 октября начнется в 21:51 по времени Астаны в экваториальной зоне Тихого океана. Полоса затмения будет распространяться на восток, а потом на юго-восток по Тихому океану. Ширина лунной тени на земной поверхности составит 266 км.

Луна во время затмения будет находиться в фазе новолуния. В 00:41 по времени Астаны она окажется в апогее - самой удаленной точке своей орбиты, когда видимый ее диаметр будет минимальным.

В момент затмения Луна не сможет полностью закрыть диск Солнца, вокруг лунного диска останется открытым яркое огненное кольцо - произойдет кольцеобразное солнечное затмение, отметили в планетарии.

Затмение в разных фазах будет наблюдаться в акваториях Тихого и Атлантического океанов вблизи побережья Аргентины. Наибольшая фаза кольцеобразного затмения (0,93) наступит в 23:45 по времени Астаны в юго-восточной зоне Тихого океана и продлится 7 минут 26 секунд. Высота Солнца в это время достигнет 69 градусов над горизонтом. Затмение завершится в 01:39 по времени Астаны.

Ранее сообщалось, что Луна шесть раз закроет собой планеты, звезды и звездные скопления в течение октября. Среди них - Нептун, Сатурн и скопление Плеяды.