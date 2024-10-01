Почти 270 км составит ширина лунной тени во время затмения Солнца

Наука
114

Затмение в разных фазах будет наблюдаться в акваториях Тихого и Атлантического океанов вблизи побережья Аргентины

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Луна, которая закроет собой Солнце 2 октября, отбросит тень на поверхность Земли, ширина которой составит 266 км. Жители территорий, по которым пройдет эта полоса лунной тени, смогут наблюдать полную фазу кольцеобразного солнечного затмения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария, передает Kazpravda.kz

По информации астрономов, кольцеобразное солнечное затмение 2 октября начнется в 21:51 по времени Астаны в экваториальной зоне Тихого океана. Полоса затмения будет распространяться на восток, а потом на юго-восток по Тихому океану. Ширина лунной тени на земной поверхности составит 266 км.

Луна во время затмения будет находиться в фазе новолуния. В 00:41 по времени Астаны она окажется в апогее - самой удаленной точке своей орбиты, когда видимый ее диаметр будет минимальным.

В момент затмения Луна не сможет полностью закрыть диск Солнца, вокруг лунного диска останется открытым яркое огненное кольцо - произойдет кольцеобразное солнечное затмение, отметили в планетарии.

Затмение в разных фазах будет наблюдаться в акваториях Тихого и Атлантического океанов вблизи побережья Аргентины. Наибольшая фаза кольцеобразного затмения (0,93) наступит в 23:45 по времени Астаны в юго-восточной зоне Тихого океана и продлится 7 минут 26 секунд. Высота Солнца в это время достигнет 69 градусов над горизонтом. Затмение завершится в 01:39 по времени Астаны.

Ранее сообщалось, что Луна шесть раз закроет собой планеты, звезды и звездные скопления в течение октября. Среди них - Нептун, Сатурн и скопление Плеяды.

#солнце #Луна #затмение

Популярное

Все
Майра и Акжолтай Байчукеновы шагают по жизни рука об руку 61 год
Растут грейпфруты где? У нас – в Караганде!
Атомная генерация – энергетическая альтернатива
РТРК «Казахстан» презентовала новинки телесезона
Счастливая история одной семьи
Не было бы счастья, да несчастье помогло
И вовсе не опасное соседство
Проложить путь к светлому, инклюзивному и безопасному будущему для всех поколений
Плохая мать?..
О новых возможностях и мировой практике
Необходимо устранить пробелы в законодательстве о банковской системе
В Кызылорде прошла выставка-ярмарка «Kitap qala»
О качестве здравоохранения и юридической помощи
Для разработки новых технологий
«Я выбираю спорт!»
Для модернизации торговой инфраструктуры можно воспользоваться господдержкой
«Актобе» завоевал Кубок Казахстана
Возраст счастью не помеха!
Распоряжение Главы государства
Цель меморандумов – помочь начинающим бизнесменам и ремесленникам
В Атырау появится дендрологический парк
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
Скрытые патрули появятся на дорогах Костанайской области
Малоизвестные факты о студенческих годах Каныша Сатпаева обнаружены в Томске
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Русская девушка с казахским менталитетом
Астанинское дежавю
На благо страны
Токаев поручил срочно найти избивших в поезде солдата Нацгвардии
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
В Атырауской области не хватает более 180 медицинских работников
Аманжол Кошанов – легенда экономической науки
Нехватка электрических мощностей тормозит развитие экономики Костанайской области
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
«Нерушимое братство - 2024»: войска ОДКБ прибывают в Казахстан
Вакцинация девочек против ВПЧ стартовала в Казахстане
Приучат ли тарифы к экономии?
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Паралимпиада: расписание на субботу
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Программа выступления казахстанцев на Паралимпийских играх
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»

Читайте также

Центр подготовки к полётам на Луну открыли в Германии
Шесть раз закроет собой Луна планеты и звезды в октябре
Самоуничтожающийся пластик разработали учёные США
В Китае создали магнит сильнее поля Земли в 800 000 раз

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]