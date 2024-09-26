Шесть раз закроет собой Луна планеты и звезды в октябре

Луна шесть раз закроет собой планеты, звезды и звездные скопления в течение октября. Среди них - Нептун, Сатурн и скопление Плеяды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечают астрономы, в октябре произойдет шесть затмений (покрытий) Луной планет, звезд и звездных скоплений.

Так, 7-8 октября Луна покроет Антарес. Это затмение будет видно с острова Святой Елены и юга Намибии (Африка) с 22:09 по времени Астаны (7 октября) до 02:40 по времени Астаны (8 октября).

В середине месяца, 14 и 15 октября, ожидаются затмения Луной Сатурна (с 21:04 до 01:11 по времени Астаны) и Нептуна (с 20:11 мск до 23:57 по времени Астаны). Первое увидят жители Юго-Восточной Азии и Африки, второе - Азии, Африки и Сибири.

19-20 октября (02:00 по времени Астаны) произойдет покрытие Луной рассеянного звездного скопления Плеяды при видимости в Африке, Азии и на юге Сибири. 21 октября - покрытие Луной звезды Эльнатх (Бета Тельца, с 13:27 до 17:38 по времени Астаны), видимое в Мексике, Гватемале, Гондурасе и Никарагуа.

Последнее затмение с участием Луны произойдет 31 октября в 11:00 по времени Астаны: спутник Земли покроет звезду Спика. Это событие доступно для наблюдения в Европейской части России, заключили в планетарии.