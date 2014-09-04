Почти 34 тысячи детей-сирот проживают в Казахстане Общество 995 Асхат Ниязов

В настоящее время в Казахстане проживают 33 680 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на председателя Комитета по защите прав детей Министерства образования и науки РК Забиру Оразалиеву.



"В Казахстане на сегодня зарегистрированы 33 680 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из общего количества сирот 21 856 детей находятся под опекой или попечительством в семьях казахстанских граждан, а 1 947 – на патронатном воспитании. Около 10 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на полном государственном обеспечении в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", – сказала она на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.



По информации главы комитета, в стране создана законодательная база, ориентированная на охрану прав детей и интересов несовершеннолетних, в том числе относящихся к наиболее незащищенным категориям, – это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. "Большое внимание уделяется развитию сети детских домов семейного типа и детских деревень семейного типа. Это делается для дальнейшей социализации в обществе детей, лишенных родительского попечения, и получения опыта жизни в семье. Сегодня в республике функционируют 188 учреждений для детей-сирот, 16 детских домов, 11 детских деревень семейного типа. В указанных детдомах такого типа живут порядка 700 детей. Сейчас делается все для того, чтобы таких домов и деревень было как можно больше", – уточнила Оразалиева.