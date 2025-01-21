Почти 6,5 млн человек объединила экоакция «Таза Қазақстан»

Такие цифры отметили на заседании правительства, где рассматривался ход реализации экологической инициативы

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Экоакция «Таза Қазақстан», которую инициировал глава государства, привлекла интерес около 6,5 млн человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Сообщается, что за период проведения кампании участниками масштабного проекта собрано свыше 1,1 млн тонн мусора, высажено порядка 1,6 млн зеленых насаждений.

Кроме того, в регионах проведены крупные кампании по уборке территорий и дворов, приведены в порядок историко-культурные памятники, оказана помощь ветеранам по благоустройству и уборке их дворов, также проводилась очистка рек и водоемов от мусора.

«Для вовлечения граждан в решение проблем населенных пунктов и экологии запущен сервис подачи заявок посредством чат-бота. На сегодня поступило свыше 10 тыс. заявок, выполнено порядка 9,7 тыс. Чаще всего жители просят об уборке территорий, благоустройстве улиц, вывозе мусора и ремонту дорог», – отметили в кабмине.

Кроме того, министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании правительства сообщил, что на основе данных «Қазақстан Ғарыш Сапары» об обнаруженных стихийных свалках территориальные департаменты экологии осуществляют выезд и фиксируют каждый случай, после чего акиматам выдается предписание на ликвидацию. В прошлом году снимки из космоса помогли обнаружить порядка 4,8 тыс. нелегальных скоплений отходов. Почти все они ликвидированы.

Руководство министерства вышло с инициативой усилить работу в данном направлении, расширив зоны охвата космического мониторинга населенных пунктов, а также частоту проведения космоснимков.