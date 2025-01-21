Почти 6,5 млн человек объединила экоакция «Таза Қазақстан»

Такие цифры отметили на заседании правительства, где рассматривался ход реализации экологической инициативы
Экоакция «Таза Қазақстан», которую инициировал глава государства, привлекла интерес около 6,5 млн человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства
Сообщается, что за период проведения кампании участниками масштабного проекта собрано свыше 1,1 млн тонн мусора, высажено порядка 1,6 млн зеленых насаждений.
Кроме того, в регионах проведены крупные кампании по уборке территорий и дворов, приведены в порядок историко-культурные памятники, оказана помощь ветеранам по благоустройству и уборке их дворов, также проводилась очистка рек и водоемов от мусора.
«Для вовлечения граждан в решение проблем населенных пунктов и экологии запущен сервис подачи заявок посредством чат-бота. На сегодня поступило свыше 10 тыс. заявок, выполнено порядка 9,7 тыс. Чаще всего жители просят об уборке территорий, благоустройстве улиц, вывозе мусора и ремонту дорог», – отметили в кабмине.
Кроме того, министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании правительства сообщил, что на основе данных «Қазақстан Ғарыш Сапары» об обнаруженных стихийных свалках территориальные департаменты экологии осуществляют выезд и фиксируют каждый случай, после чего акиматам выдается предписание на ликвидацию. В прошлом году снимки из космоса помогли обнаружить порядка 4,8 тыс. нелегальных скоплений отходов. Почти все они ликвидированы.
Руководство министерства вышло с инициативой усилить работу в данном направлении, расширив зоны охвата космического мониторинга населенных пунктов, а также частоту проведения космоснимков.