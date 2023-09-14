Почти 7000 человек погибло при наводнениях в Ливии

Число погибших в результате наводнений в городе Дерна на востоке Ливии достигло 7 тысяч, заявил официальный представитель Палаты представителей (базирующегося на востоке страны парламента) Ливии Абдалла Блейхак телеканалу Al-Qahera News, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости . .

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Ранее сообщалось, что число жертв превысило 5,3 тысячи.

"Число жертв шторма "Даниэль" в городе Дерна достигло 7 тысяч", - приводит телеканал слова Бельхака.

Как сообщили ранее ливийские СМИ, в воскресенье из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В связи с проливными дождями в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час.

Ранее "Даниэль" обрушился на Грецию, с 4 сентября по всей стране шли сильнейшие ливни. Газета Kathimerini сообщала, что число жертв циклона в стране выросло до 14 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. В понедельник "Даниэль" достиг средиземноморского побережья Египта.