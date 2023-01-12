Около 80 кг золотосодержащей руды нашли в подпольном цехе у акмолинца

79 килограммов золотосодержащего материала изъяли у мужчины, оборудовавшего мини-цех в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Очередной мини-цех по переработке золотосодержащей руды обнаружили полицейские города Степногорска в хозяйственных постройках жителя поселка Бестобе.

11 января оперативники установили, что 32-летний мужчина сконструировал незаконное оборудование, а материал собирал на отвалах. У него изъяли шаровую дробилку, мойку, 10 металлических шаров для дробления и электродвигатель.

Здесь же оперативники обнаружили 2 мешка с золотосодержащим материалом, всего 79 килограммов.

Начато расследование по части 1 уголовной статьи «Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы». Назначены экспертизы.