Один из крупнейших районов застройки – жилой массив Жастар-3. Здесь размечены участки под 790 домов, каждый из которых рассчитан на одну семью.

– На сегодняшний день завершено возведение 307 домов, – рассказал аким города Талдыкоргана Ернат Базил. – Из них 56 уже выданы очередникам из социально уязвимых категорий населения. Остальные в скором времени распределят через Единый центр обеспечения жильем АО «Отбасы банк».

Новый жилой массив Жастар-3, по словам градоначальника, полностью обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой: сюда провели и природный газ, и водоснабжение, и канализацию, установлено уличное освещение.

Активное жилищное строительство ведется и в других районах города. Так, завершено возведение 107 индивидуальных домов в коттеджном городке Береке общей площадью 9,6 тыс. кв. м. Разработана проектно-сметная документация для будущего строительства здесь же 14 многоэтажных домов (34,7 тыс. кв. м), проект проходит государственную экспертизу.

В микрорайоне Бірлік на стадии завершения два кредитных многоэтажных дома на 170 квартир площадью 7,1 и 4,7 тыс. кв. м.

– В жилом массиве Ынтымак начато возведение пяти многоэтажек на 200 квартир, окончание строительства запланировано на конец 2026 года, – добавил Ернат Базил.

Помимо государственных проектов, в городе активно работают частные застройщики. В 2025-м ими завершено строительство 13 многоэтажных домов на 560 квартир.