Почти 800 млн тенге выманила финпирамида «Rakhat0425» в области Абай

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

От действий правонарушителей пострадали 350 граждан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по области Абай пресек деятельность финпирамиды «Rakhat0425», сообщает Kazpravda.kz 

Как выяснилось, организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с госзакупками с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%. В результате 350 участников вложили свыше 790 млн тенге. 

«В рамках преступной схемы подозреваемые убеждали граждан передавать им свои квартиры по заниженной цене, заключая сделки с последующим оформлением права собственности на посторонних граждан. Взамен стоимость переданных объектов оценивалась как взнос в инвестиционный проект. Двое подозреваемых помещены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – сообщили в АФМ. 

Там же добавили, что иные данные в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежат разглашению. 

#финпирамида #ликвидация #Rakhat0425

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