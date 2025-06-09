Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по области Абай пресек деятельность финпирамиды «Rakhat0425», сообщает Kazpravda.kz

Как выяснилось, организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с госзакупками с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%. В результате 350 участников вложили свыше 790 млн тенге.

«В рамках преступной схемы подозреваемые убеждали граждан передавать им свои квартиры по заниженной цене, заключая сделки с последующим оформлением права собственности на посторонних граждан. Взамен стоимость переданных объектов оценивалась как взнос в инвестиционный проект. Двое подозреваемых помещены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – сообщили в АФМ.

Там же добавили, что иные данные в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежат разглашению.