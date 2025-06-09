От действий правонарушителей пострадали 350 граждан
Департамент АФМ по области Абай пресек деятельность финпирамиды «Rakhat0425», сообщает Kazpravda.kz
Как выяснилось, организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с госзакупками с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%. В результате 350 участников вложили свыше 790 млн тенге.
«В рамках преступной схемы подозреваемые убеждали граждан передавать им свои квартиры по заниженной цене, заключая сделки с последующим оформлением права собственности на посторонних граждан. Взамен стоимость переданных объектов оценивалась как взнос в инвестиционный проект. Двое подозреваемых помещены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – сообщили в АФМ.
Там же добавили, что иные данные в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежат разглашению.