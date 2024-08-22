Почти на миллиард тенге украли дизтопливо работники депо в области Абай

В Генеральной прокуратуре РК рассказали, как в области Абай воруют дизель под прикрытием урагана, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, руководитель местного локомотивного депо Смагулов А. и машинист-теплотехник Мейрамгазин М. в период с января по апрель 2022 года по ранее разработанной схеме искусственно завышали расход и незаконно присвоили дизельное топливо на сумму 920 млн тенге.

В суде гособвинение доказало, что осужденные систематически указывали в отчетах вымышленные суровые погодные условия, такие как сильный ветер, чтобы объяснить увеличенный расход дизеля при эксплуатации локомотивов и таким образом сумели завладеть более 3 тысячами тонн топлива.

В результате судебного разбирательства начальник депо Смагулов приговорен к 8 годам лишения свободы, машинист Мейрамгазин - к 7 годам лишения свободы, оба лишены права занимать материально-ответственные должности.

Вышеуказанный ущерб будет взыскан с осужденных.

Разоблачение преступной схемы стало возможным благодаря работе АФМ по области Абай, отметили в ГП.