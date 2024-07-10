Почти тысячу человек умудрились прописать в «однушке» Астаны

Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Приговором суда владелец «резиновой» квартиры осужден по ч.1 ст.394 УК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру столицы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратурой столицы в рамках проверки соблюдения требований миграционного законодательства установлено, что в однокомнатной квартире общей площадью 35,7 кв.м. было зарегистрировано 937 человек.

По факту организации незаконной миграции зарегистрировано уголовное дело. Государственным обвинителем-прокурором доказана вина осужденного в организации незаконной миграции путем предоставления жилого помещения.

Приговор вступил в законную силу.

В прокуратуре уточнили, что виновное лицо осуждено к ограничению свободы с установлением пробационного контроля. Также он будет привлечен к принудительному труду на 100 часов.

#Астана #прописка #резиновые квартиры

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