Бахытжан Байжанов выйдет на свободу - адвокат

Суд

Его амнистировали

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По словам адвоката осужденного Газиза Ынтыкбаева, сегодня прошло судебное заседание, на котором суд применил к двоюродному брату экс-министра Куандыка Бишимбаева акт об амнистии, сообщает Kazpravda.kz

«Суд постановил освободить его немедленно. Неотбытая часть наказания составляла чуть более трех месяцев. Уже сегодня Бахытжан возвращается к своей семье», - сообщил адвокат.

Напомним, 13 мая 2024 года суд признал Бахытжана Байжанова виновным по статье 432 «Укрывательство преступления» УК РК и приговорил его к четырем годам лишения свободы.

Он был осужден за то, что после убийства Салтанат Нукеновой 9 ноября 2023 года помогал в сокрытии следов преступления своему родственнику, экс-министру нацэкономики Куандыку Бишимбаеву.

27 мая 2024 года Байжанов подал аппеляцию, пытаясь обжаловать приговор.  

#суд #адвокат #Байжанов #Биишмбаев

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