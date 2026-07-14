Убийство семьи в Атырауской области: Султана Сарсемалиева приговорили к пожизненному сроку

Суд
Дана Аменова
специальный корреспондент

По каждому из эпизодов суд назначил отдельные наказания

Фото: скриншот видео

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области огласили приговор Султану Сарсемалиеву, признав его виновным в жестоком убийстве четырех человек, краже, мошенничестве, скотокрадстве и изъятии и сокрытии документов, сообщает Kazpravda.kz 

В ходе следствия было установлено, что подсудимый совершил расправу над членами семьи своей бывшей супруги, нанеся им в общей сложности около 60 ножевых ранений.

Жертвами преступления стали тесть, теща, шурин и свояченица Сарсемалиева.

После совершения убийств он похитил личные вещи погибших и оформил на их имена денежные микрокредиты.

Подсудимый признал вину лишь частично, настаивая на версии о самообороне во время конфликта с братом бывшей жены, однако суд полностью отверг эти доводы на основе собранных доказательств.

Государственное обвинение запросило для фигуранта максимальную меру наказания, в то время как сам Сарсемалиев в своем последнем слове просил суд не назначать ему пожизненный срок.

Изучив материалы дела, суд признал его виновным по всем инкриминируемым статьям и приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Приговор суда пока не вступил в законную силу. 

Напомним, в декабре 2025 года в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 66-летнего мужчины, его 64-летней супруги, а также их детей - 32-летнего сына и 35-летней дочери. Родственники сообщили, что семья с ноября не выходит на связь и их местонахождение неизвестно. Все четверо были объявлены в розыск как без вести пропавшие. По данному факту было начато досудебное расследование и создана следственно-оперативная группа.  

6 января текущего года в ходе следственных действий в хозяйственной постройке одного из домов были обнаружены тела отца и матери семьи. После этого расследование было переквалифицировано по факту убийства, а розыск детей продолжился.

По подозрению в совершении преступления в международный розыск был объявлен 29-летний мужчина - бывший зять погибшей семьи. Вместе с ним в международный розыск была объявлена и младшая дочь погибших супругов. Ранее она состояла в браке с подозреваемым. Подозреваемый был задержан в Индонезии.

 

#суд #приговор #убийство #Атырауская область #семья

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