Суд обязал блогера удалить видео из Instagram и выплатить компенсацию

Суд

Житель Актау, ведущий блог в Instagram, опубликовал на своей странице видеозапись следственных действий по уголовному делу. На кадрах были запечатлены двое жителей города, проходивших по делу в качестве потерпевших, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Граждане обратились в суд, указав, что не давали согласия на использование и распространение своего изображения. Они потребовали удалить видеоматериал и взыскать компенсацию за причиненный моральный вред.

Согласно статье 145 ГК, использование изображения гражданина без его согласия не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. Суд № 2 г.Актау, рассмотрев материалы дела, не принял во внимание доводы ответчика о том, что он является общественным деятелем либо внештатным журналистом.

Суд отметил, что опубликованное видео не относится к категории материалов, для распространения которых согласие изображенных лиц не требуется. Кроме того, установлено, что размещение видеозаписи в открытом доступе, а также сопровождавшие ее негативные комментарии стали причиной моральных страданий истцов.

Суд обязал блогера удалить указанный видеоматериал со своей страницы в Instagram и выплатить каждому из истцов по 200 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда. Решение суда вступило в законную силу.

#суд #видео #блогер

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