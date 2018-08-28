​Под конституционный обзор

Как обеспечить верховенство Конституции, национальные и международные инструменты защиты прав и свобод человека и укрепление режима конституционной законности?

Эти и другие вопросы стали предметом обсуждения в рамках встречи председателя Конституционного совета, председателя Конференции органов конституционного контроля стран новой демократии Кайрата Мами с председателем Конституционного совета Алжира, вице-президентом Конференции конституционных юрисдикций Африки господином Мурадом Меделчи. Высокий гость прибыл в Астану для участия в международной конференции, посвященной Дню Конституции Республики Казахстан.

Итоговым документом встречи стал Меморандум о сотрудничестве между Конференцией органов конституционного контроля стран новой демократии и Конференцией конституционных юрисдикций Африки. Он предполагает углубление сотрудничества между указанными ассоциациями, обмен идеями, опытом и информацией, касающейся конституционного обзора, совместное проведение правовых исследований по вопросам конституционного контроля, взаимные визиты, обмен используемыми технологиями (методиками) и другое, проинформировала пресс-служба КС РК.