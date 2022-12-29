Под контролем

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Сакен Омаров

В Атырауской области более 350 государственных школ и детских садов охвачено системами видеонаблюдения.

Как рассказали в областном акимате, в 200 школах и 151 государственном детском саду установлено порядка 14,5 тыс. систем видеонаб­людения. Из них 157 учреждений подключены к центру оперативного управления департамента полиции. В 63 учреждениях образования установлены турникеты. Также работа по системе безопасности проведена в 17 государственных колледжах, где установлено 695 систем видео­наблюдения. В трех из них работает специализированная охрана, в 11 имеется турникет, в четырех – «тревожная кнопка».

– Сейчас большое внимание уделяется вопросам безопасности. В 2021–2022 учебном году для установки «тревожных кнопок» из местного бюджета выделено 88 миллионов тенге, в 200 школах они уже работают. Лицензированной охраной обеспечены 33 школы и 45 детских садов города Атырау, – проинформировал заместитель акима Атырау­ской области Жасулан Бисембиев.

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