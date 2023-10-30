Под крышей дома своего

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Флора Левина

Жители области Абай празднуют в эти дни новоселье.

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Счастливыми обладателями новых домов стали многодетные семьи из Семея, социально уязвимые граждане Урджарского, Жарминского и Бородулихинского районов.

– Сегодня 32 семьи получили дома по улице Архата. От всей души поздравляю новоселов со столь знаменательным событием. С Днем Республики! – поздравил обладателей жилья аким Семея Нурбол Нурсагатов.

На сегодня в очереди на получение жилья стоят более 13 тыс. семейчан. До конца года новоселье отметят свыше 200 социально незащищенных и многодетных семей.

В Жарминском районе ко Дню Рес­публики сданы в эксплуатацию 20 домов. По словам акима этого района Жаркынбека Байсабырова, темпы строительства жилья растут.

– В целях решения жилищных воп­росов будет принят комплекс­ный план, намечено реализовать новые проекты. Мы планируем увеличить темпы строительства жилья. В рамках национального проекта «Мощные регионы – драйвер развития страны» в селе Калбатау строятся жилые дома. В результате государственной поддерж­ки растет число получающих новые квартиры. Пусть ваши дома будут наполнены радостью и процвета­нием, – пожелал аким района.

В Бородулихинском районе новоселье в эти дни празднуют 10 семей.

#область Абай #дом #жилье #новоселы #ключи

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