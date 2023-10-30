Под крышей дома своего Статьи 30 октября 2023 г. 3:30 39 Флора Левина Жители области Абай празднуют в эти дни новоселье. фото автора Счастливыми обладателями новых домов стали многодетные семьи из Семея, социально уязвимые граждане Урджарского, Жарминского и Бородулихинского районов. – Сегодня 32 семьи получили дома по улице Архата. От всей души поздравляю новоселов со столь знаменательным событием. С Днем Республики! – поздравил обладателей жилья аким Семея Нурбол Нурсагатов. На сегодня в очереди на получение жилья стоят более 13 тыс. семейчан. До конца года новоселье отметят свыше 200 социально незащищенных и многодетных семей. В Жарминском районе ко Дню Республики сданы в эксплуатацию 20 домов. По словам акима этого района Жаркынбека Байсабырова, темпы строительства жилья растут. – В целях решения жилищных вопросов будет принят комплексный план, намечено реализовать новые проекты. Мы планируем увеличить темпы строительства жилья. В рамках национального проекта «Мощные регионы – драйвер развития страны» в селе Калбатау строятся жилые дома. В результате государственной поддержки растет число получающих новые квартиры. Пусть ваши дома будут наполнены радостью и процветанием, – пожелал аким района. В Бородулихинском районе новоселье в эти дни празднуют 10 семей. #область Абай #дом #жилье #новоселы #ключи