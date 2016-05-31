​Под крышей теплого дома

В нынешнем году Музей Первого Президента стал одним из его соорганизаторов. Праздничная программа была подготовлена в рамках проекта «Взгляд из детства» совместно с одно­именным корпоративным благо­творительным фондом, Детской художественной школой – клубом ЮНЕСКО Астаны и Национальным олимпийским комитетом РК.

С самого утра в фойе Музея Первого Президента было не протолкнуться. Мальчишки и девчонки разного возраста, облаченные в белые футболки и бейсболки с логотипом «BI Жұлдызай», приехали в столицу из всех регионов страны вместе с родителями и руководителями. Для юных умельцев там же были развернуты творческие мастер-классы от опытных педагогов. Среди виновников торжества – финалисты фестиваля по номинациям «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное творчество», работы которых признаны лучшими.

Директор Музея Первого Президента Алма Сагынали поздравила ребят с праздником и выразила уверенность, что совместно с партнерами будет реализовано еще много нужных детских проектов.

– Как только мы объясняем основные цели этих мероприятий, никто не отказывает нам в поддержке. Мы все хотим, чтобы дети, страдающие хроническими недугами, могли ощутить полноту жизни, передать доступными им средствами свое видение мира. Они очень многое умеют, создают своими руками чудесные вещи. И их самобытное творчество действительно не имеет границ, – считает заместитель директора музея Куляйша Актаева.

Среди лауреатов в номинации «Декоративно-прикладное творчество» и ребята из Соколовского детского дома (СКО) Сережа Данилов и Сережа Гавриловский. Под руководством наставницы Ирины Шалевой они вместе с другими участниками кружка «Умелые ручки» собрали «Теплый дом», практически все детали которого связаны крючком. А Камилла Садыргажи из коррекционного класса школы-гимназии № 10 Астаны получила диплом первой степени в номинации «Изобразительное искусство» за картину «Танцующая пара».

За 11 лет в фестивале приняли участие 36 583 ребенка. Его выпускники часто становились участниками конкурса Bala Tukvisyon, фестиваля «Белая трость», поступали в Казахский национальный университет искусств. Ежегодно фестиваль проводится при содействии Министерства образования, а также областных и городских управлений образования.

В нынешнем году первый отборочный тур «BI Жұлдызай» прошел с 5 по 20 апреля в 16 городах нашей страны. Жюри оценивало участников по шести номинациям: «Хореография», «Вокальное исполнение», «Инструментальное исполнение», «Жестовое исполнение песни», «Декоративно-прикладное творчество», «Изобразительное искусство». Гала-концерт по традиции пройдет сегодня, 1 июня, в Центральном концертном зале «Казахстан». Выставка «Творчество без границ» продлится до 31 июля.