Под одним шаныраком

Этот и многие другие вопросы поднимали участники Общереспубликанской научно-практической конференции «Состояние и перспективы государственной политики в сфере межэтнических отношений», прошедшей в Астане под эгидой Ассамблеи народа Казахстана.

Как отметили организаторы в лице Министерства культуры и информации РК и Института прикладных этнополитических исследований МКИ РК, основная цель мероприятия – вовлечение научно-экспертного сообщества в обсуждение актуальных процессов и трендов в сфере межэтнических отношений, а также выработка предложений и рекомендаций по дальнейшему укреплению единства нации.

В частности, эксперты обсудили роль государства в укреплении гражданского единства и формировании национального самосознания, а также способы регулирования языка вражды в Интернете.

– Я еще раз хотел бы отметить, что дальнейшее реформирование Правительства – один из этапов последовательного развития государства, коррелирующий с развитием самого общества, – отметил председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства культуры и информации РК Галым Шойкин. – В данном контексте Министерство культуры и информации продолжит вносить свой вклад в укрепление единства общест­ва.

Продолжая мысль, он выделил роль АНК в решении возникающих проблем и урегулировании их мирным путем.

– Институт ассамблеи играет особую роль в разрешении межэтнических инцидентов, оперативно выявляя потенциальные точки напряжения и действуя превентивно, сберегая наше общество от множества рисков и потрясений. Помимо профилактики растет наша способность разрешать конфликты в режиме реального времени. Важную роль в этом процессе играет такой институт, как медиация. Как известно, при нашем Институте прикладных этнополитических исследований создан центр медиации, и уже на сегодняшний день имеются положительные результаты. В частности, только за первое полугодие текущего года мы организовали обучение двух тысяч специалистов из числа сотрудников государственных органов низового уровня – непосредственно тех людей, которые работают на местах с населением, – отметил он.

Особо он выделил развитие государственного языка и работу ассамблеи в этом направлении, подчеркнул важность превращения казахского в язык межэтнического общения.

– Одним из столпов формирования нации является развитие государственного языка. Это не только средство коммуникации, но и фундаментальная основа идентичности. Мы видим, что институты ассамблеи всегда идут в авангарде движения по популяризации казахского языка, открывая бесплатные курсы, разговорные площадки и реализуя другие проекты, – отметил Галым Шойкин.

По итогам обсуждения участники конференции приняли резолюцию, отражающую важные аспекты формирования успешной этнополитики и интеграции общества.

В ней подчеркнута необходимость совместной работы государства, общественнос­ти и представителей науки по ряду важных направлений для развития государственной политики в сфере межэтнических отношений, среди них – разъяснительная работа в регионах по стратегическим направлениям и целевым показателям государственной политики в сфере межэтничес­ких отношений, расширение форм сотрудничества между этнокультурными объединениями и государственными органами, поддержка научно-экспертного сообщества, повышение осведомленности о концептах гражданственности, политики единства и согласия, популяризация государственного языка, международное сотрудничество.