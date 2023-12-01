Под одним шаныраком

Цель конкурса, как отметили организаторы – Министерство культуры и информации и РГУ «Қоғамдық келісім», – поощрение талантливых журналистов, признание их вклада в укрепление общественного согласия и единства и развитие казахстанской этножурналистики. Премии присуждены за лучшие публикации, раскрывающие деятельность Ассамблеи народа Казахстана, разъясняющие государственную политику в сфере общественного согласия и общенационального единства, а также популяризирую­щие и расширяющие сферу применения государственного языка.

Заместитель Председателя – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК Марат Азильханов обратил внимание на то, что за последний год в средствах массовой информации было опубликовано около 8 тыс. материалов, посвященных теме межнационального и межконфессионального согласия.

– Много это или мало? – обратился он к аудитории. – Эта сфера, наверное, не столь популярна у журналистов, большого «хайпа», как говорят сейчас, на ней не сделать. Наоборот, межконфессиональная сфера требует от сотрудников СМИ большой проработки, знания материала, глубокого погружения. Поэтому предполагает соответствующий уровень подготовки журналис­та. С другой стороны, очень важна тональность, в которой подана тема. Ведь люди вашей специальности формируют общественное мнение и, как результат, общественное сознание и мировоззрение, отношение к тому, что происходит в стране. Для тех, кто беспокоится о нравственном, духовном здоровье нации, очень важно, чтобы в информационном пространстве негативное не преобладало над позитивным контентом.

По мнению одного из членов жюри Ольги Цой, конкурс «Шаңырақ» – это не только большой вклад в этножурналистику, но и в развитие всей этой сферы в целом. Ведь ежедневные новостные ленты формируют чаще всего крупные политические события, происшествия, ЧП, словом, то, что всегда вызывает первичный интерес у читателя. И порой материал, посвященный очень интересной истории в регионе, действительно имеет не так много шансов победить в этой гонке за просмотрами.

– Но эти истории очень важны, и я рада, что журналисты, несмотря на постоянную погоню за новостями, продолжают писать материалы, посвященные простым людям с интересной судьбой, семьям, историям одного аула. Материалы были предоставлены на конкурс очень качественные, – отметила она.

В конкурсе приняли участие представители республиканских, региональных и этничес­ких СМИ. Гран-при получили журналисты республиканской общественно-политической газеты «Вечерняя Астана» – Алина Имамбаева и Екатерина Тыщенко. I место разделили журналист республиканской газеты «Egemen Qazaqstan» Гульнар Жолжанова, Жакыпов Айсултан, представляющий информационное агентство «Life09» (Караганда), и Гульжамал Аметбакиева из «Қазақ радиолары» (Алматы). Второе место получили журналисты областной общественно-политической газеты «Прикаспийская коммуна» (Атырауская область), областной газеты «Сыр бойы» (Кызылординская область), общественно-политической газеты «Жанубий Қозоғистон» (Туркестанская область). Третье – у пресс-секретаря КГУ «Қоғамдық келісім», члена Клуба журналис­тов АНК (Кызылординская область) Асель Абзал, Валентины Корневой, представляющей Клуб журналистов Северо-Казахстанской области, и информационного портала «Рavlodarnews».