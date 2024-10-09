Под угрозой срыва

Свежий выпуск
3
Валентина Мелехова, Костанайская область

Отсутствие детальной планировки застраиваемых микрорайонов может привести к неисполнению плана по строительству жилья в Костанае.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Риски неисполнения плана по строительству жилья имеются в городе. Тому есть несколько причин. Из них основная – отсутствие планов детальной планировки (ПДП) в застраиваемых мик­рорайонах.

Стоит отметить, что новое жилье в Костанае в основном возводится частными компаниями-застройщиками на существующих земельных участках, где ранее был расположен частный сектор. По этой причине в нынешнем году под угрозой срыва находится ввод в эксплуатацию двух жилых комплексов, общая площадь которых составляет 60 830 кв. м.

Чтобы по представлению Комитета по делам строительства ввести в эксплуатацию строящуюся 11-этажку, подрядчику пришлось за собственный счет разработать ПДП. В конце сентября по этому проекту даже прошли общественные слушания, после чего план детальной планировки должен пройти госэкс­пертизу, на что отводится 45 рабочих дней. То есть в лучшем случае документация будет готова к середине ноября.

Строительство другой многоэтажки «заморожено» из-за судебных разбирательств, возникших также из-за отсутствия в этом районе ПДП.

– В настоящее время ведутся работы по исполнению медиативного соглашения, условия­ми которого является вопрос о строительстве дополнительного паркинга с обеспечением 127 дополнительных парковочных мест до завершения и сдачи в эксплуатацию много­квартирного жилого дома. То есть объект будет введен в эксплуатацию после обеспечения многоквартирного жилого дома подземным или наземным паркингом, – пояснила руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» акимата Костаная Гульсара Курмангалиева.

Снижение планов по вводу жилья обусловлено еще и отсутствием свободных площадок в черте города. Между тем снижаются и показатели возведенного в Костанае жилья за счет бюджетных средств.

Общую статистику подпортили недобросовестные иногородние подрядчики. Их трое – ТОО «Риголит», «Актобе саулет» и «Градстройсервис». Они строили 55 индивидуальных жилых домов и 10 многоэтажек в микрорайо­не «Кунай», но выполняли свою работу некачественно.

В итоге ввести эти объекты в нынешнем году вряд ли получится. Из запланированных 349,9 тыс. кв. м жилья до конца текущего года прогнозируется ввести около 297 тыс. кв. м, то есть всего 85% от плана.

Надо полагать, что эта ситуация будет тянуться как минимум еще несколько лет. Ведь разработка ПДП обходится мало того что в очень крупную копейку, так еще и занимает до шести месяцев.

В данный момент в Костанае имеется лишь 21 ПДП и проектов застройки на общей площади 2,5 тыс. га. Сейчас разрабатывается еще 18 градостроительных документов на площади 1,3 тыс. га.

#жилье #строительство #Костанайская область

Популярное

Все
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
«Конечно, нужно строить!» – бывший оператор реакторной установки
Высшая школа расширит подготовку инженеров для атомной отрасли
Судебные тяжбы могут оставить диабетиков без доступных лекарств
Автомобиль за знания подарили преподавателю в Туркестанской области
Создание института послов доброй воли обсудил секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий
Казахстанские животноводы приняли участие в саммите во Франции
Почти полвека отдал медицине
Идет борьба с огнем
Сельских новоселов становится больше в Жамбылской области
Болеть надо уметь!
Экспорт зерна: конкуренция на рынке обостряется
Жители села Лепсинск увековечили память воинов
Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Москве
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Жезказган увеличит потребление питьевой воды из подземных источников
Мажилис ратифицировал договор с Вьетнамом о передаче осужденных
Безопасность превыше всего
Нужны дополнительные мощности
Чемпионат мира IBSA по пауэрлифтингу пройдет в Астане
Кадры для атомной отрасли
Primus inter pares
Без атомной генерации энергопереход не состоится
До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерные знаки на свои мопеды
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Президент подписал поправки по вопросам дорожной безопасности
Не остаться бы сырьевым придатком
Казахстанский дизайнер создал одноразовый чемодан для туристов
Ждут туристов в Атырау
Касым-Жомарт Токаев принимает участие в форуме депутатов маслихатов
Страховые компании Костаная на грани разорения
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
О важности развития казахского языка высказался сенатор Жусип

Читайте также

Идет борьба с огнем
Чемпионский пояс Ангелины Лукас
Ольхонский десант
Правовая культура общества обеспечивает законность и правоп…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]