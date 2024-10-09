Отсутствие детальной планировки застраиваемых микрорайонов может привести к неисполнению плана по строительству жилья в Костанае.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Риски неисполнения плана по строительству жилья имеются в городе. Тому есть несколько причин. Из них основная – отсутствие планов детальной планировки (ПДП) в застраиваемых мик­рорайонах.

Стоит отметить, что новое жилье в Костанае в основном возводится частными компаниями-застройщиками на существующих земельных участках, где ранее был расположен частный сектор. По этой причине в нынешнем году под угрозой срыва находится ввод в эксплуатацию двух жилых комплексов, общая площадь которых составляет 60 830 кв. м.

Чтобы по представлению Комитета по делам строительства ввести в эксплуатацию строящуюся 11-этажку, подрядчику пришлось за собственный счет разработать ПДП. В конце сентября по этому проекту даже прошли общественные слушания, после чего план детальной планировки должен пройти госэкс­пертизу, на что отводится 45 рабочих дней. То есть в лучшем случае документация будет готова к середине ноября.

Строительство другой многоэтажки «заморожено» из-за судебных разбирательств, возникших также из-за отсутствия в этом районе ПДП.

– В настоящее время ведутся работы по исполнению медиативного соглашения, условия­ми которого является вопрос о строительстве дополнительного паркинга с обеспечением 127 дополнительных парковочных мест до завершения и сдачи в эксплуатацию много­квартирного жилого дома. То есть объект будет введен в эксплуатацию после обеспечения многоквартирного жилого дома подземным или наземным паркингом, – пояснила руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» акимата Костаная Гульсара Курмангалиева.

Снижение планов по вводу жилья обусловлено еще и отсутствием свободных площадок в черте города. Между тем снижаются и показатели возведенного в Костанае жилья за счет бюджетных средств.

Общую статистику подпортили недобросовестные иногородние подрядчики. Их трое – ТОО «Риголит», «Актобе саулет» и «Градстройсервис». Они строили 55 индивидуальных жилых домов и 10 многоэтажек в микрорайо­не «Кунай», но выполняли свою работу некачественно.

В итоге ввести эти объекты в нынешнем году вряд ли получится. Из запланированных 349,9 тыс. кв. м жилья до конца текущего года прогнозируется ввести около 297 тыс. кв. м, то есть всего 85% от плана.

Надо полагать, что эта ситуация будет тянуться как минимум еще несколько лет. Ведь разработка ПДП обходится мало того что в очень крупную копейку, так еще и занимает до шести месяцев.

В данный момент в Костанае имеется лишь 21 ПДП и проектов застройки на общей площади 2,5 тыс. га. Сейчас разрабатывается еще 18 градостроительных документов на площади 1,3 тыс. га.