Подари букет, который не вянет

собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Маргарита Конашева превращает мыло в цветы

фото автора

В квартире, частично приспособленной под маленькую мастерскую, пахнет весной. Сладковато – розами, чуть свежо – тюльпанами. Но ни один из этих цветов не растет в вазе и не стоит в воде. Они… из мыла.

Маргарита Конашева берет нож, аккуратно режет белый брусок мыльной основы на маленькие кубики и неспешно начинает свой рассказ.

– Почти полвека я вяжу, – улыбается моя собеседница. – Представляете? С десяти лет. Причем не было у меня бабушки с волшебным клубком и спицами. Я самоучка. Вяжу все, что можно связать: шапки, пледы, корзинки. К слову, в плетеных корзинках отлично смотрятся мои букеты.

Творчество в жизни Маргариты Вадимовны было всегда. После вязания она освоила вышивку крестиком, работу с гипсом, научилась делать ароматные свечи. А несколько лет назад в ее жизнь неожиданно вошли мыльные цветы.

Началось все… с сестры.

– Она уже десять лет живет в Корее, – рассказывает Маргарита Конашева. – И все время рассказывала мне про мыльные букеты. Прямо не сходили они у нее с языка. Поначалу я даже не понимала, что это такое. Потом мне подарили такой букет – и все, стало интересно, началась новая страсть. Заглянула в Интернет, начала смотреть, учиться, пробовать. Сначала было просто любопытно. Потом появились первые формы, первые эксперименты, первые цветы и первые покупатели.

– Это не сложно, – уверяет мастерица. – Любой может собрать простой букетик. Даже с первого раза, например, из тюльпанов.

Но, наблюдая за работой Маргариты Вадимовны, быстро понимаешь: настоящая красота требует терпения. Сначала она освоила простые букеты – подснежники, тюльпаны. Потом захотелось усложнить задачу. Постоянное совершенствование затягивает, порождая желание сделать что-то необычное, не как у всех.

На ее рабочем столе – десятки силиконовых форм. Розы, тюльпаны, бутоны, гортензии. Маленькие, большие, раскрытые и едва распустившиеся.

– Самое трудное – передать цвет, – объясняет Маргарита. – Чтобы он был именно таким, как задумано.

Чужие мыльные букеты она не копирует. Вдохновение ищет в живых цветах.

– Я смотрю композиции настоящих букетов, живых, – делится маленькими секретами Маргарита. – Например, в Pinterest. Там невероятное количество идей. Смотришь на цветок и думаешь: а как это сделать из мыла?

Процесс рождения мыльного цветка напоминает маленькую алхимию. Сначала – мыльная основа. Она бывает белая или прозрачная. Ее режут на кубики и растапливают – на водяной бане или в микроволновке.

– Главное – не довести до кипения, – предупреждает Маргарита.

Когда основа становится жидкой, начинается настоящее творчество. В смесь добавляют краситель – специальные пигменты для мыла или даже пищевые кондитерские красители. Затем – ароматическую отдушку: цветочную или парфюмированную.

Формочки – молды – заранее сбрызгивают спиртом. Это помогает избежать пузырьков, которые могут нарушить гладкость и однородность будущих лепестков.

Я аккуратно заливаю ароматную мыльную массу в форму. Она медленно растекается по лепесткам будущего цветка, заполняя каждую выемку. Теперь нужно подождать, пока заготовка застынет – на это уходит примерно сорок минут.

Этого времени вполне достаточно, чтобы оглядеться вокруг и рассмотреть букетно-мыльное изобилие, которым уставлен рабочий уголок мастерицы.

На полках и столе – десятки композиций: нежные розы, пышные пионы, аккуратные тюльпаны и фантазийные цветы, будто только что собранные в саду. Одни букеты выполнены в пастельных тонах, другие – яркие и праздничные. Есть миниа­тюрные композиции в коробочках и целые корзины цветов, которые трудно отличить от настоящих.

Кажется, что здесь царит вечная весна. Только вместо свежего цветочного аромата воздух наполнен тонким запахом мыла и эфирных масел.

Когда мыло застывает, начинается демолдинг – извлечение цветка из формы. Но это еще не конец работы. У форм есть швы, и их нужно аккуратно убрать.

Вместе с Маргаритой зачищаем каждый цветочек. Дело это кропотливое и требует большой аккуратности. Неудивительно, что иногда на одну партию цветов уходит несколько часов.

Самыми сложными оказываются самые простые на вид цветы.

– Вы не поверите, но самый капризный цветок – ромашка, – поясняет Маргарита. – И вообще все цветы, состоящие из множества лепестков: астра, георгин. В тонких лепестках часто появляются пузырьки воздуха, где-то может не пролиться мыльная масса. Но в мыловарении почти нет брака. Если что-то не получилось, цветок можно снова расплавить и залить заново.

Готовые цветы собираются в букеты. Для них подбирается соответствующий «наряд». Иногда это крафтовая сумочка или вязаная корзинка из трикотажной пряжи, которые Маргарита делает сама. А иногда свое творение она помещает в гипсовые кашпо, которые тоже отливает собственноручно.

Каждый букет аккуратно упаковывается в прозрачную пленку, украшается лентами и открыткой. Даже пакет для транспортировки мастер продумывает заранее – чтобы покупатель смог довезти подарок, не повредив композицию.

Такие букеты могут стоять очень долго – четыре, а то и пять лет. В отличие от появившихся в продаже китайских мыльных цветов.

– Они красивые, воздушные, но если намочить – сразу превращаются в пену, – говорит Маргарита. – Мои же цветы сделаны из настоящей мыльной основы и держат форму годами. Поэтому я всегда честно объясняю людям, в чем разница. Самый частый вопрос, который мне задают покупатели: что делать с пылью, которая со временем осядет на букет? Ответ простой. Мягкой кисточкой для пудры пройдитесь по цветам – и к букету снова вернутся чистота и свежесть.

Культура дарить мыльные букеты в городе только формируется. Но у мастерицы уже есть постоянные покупатели. Чаще всего берут классику – белые и крас­ные розы. Весной особенно популярны тюльпаны. Молодежь же чаще выбирает необычные композиции – в европейском или корейском стиле.

Главным в своей работе Маргарита Вадимовна считает настроение.

– Если нет вдохновения, лучше не садиться, – признается мастер. – Можно, конечно, сделать. Но будет уже не то. Иногда идея приходит неожиданно. Сижу на работе и думаю: вот приду домой и сделаю такой-то букет…

И тогда вечером на столе снова появляются формочки, красители и ароматная мыльная основа.

А через несколько часов в руках мастера – новый букет. Неувядающий.

#хобби #творчество #цветы #мыло #букеты #Маргарита Конашева

