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​Подарок, который спасет жизнь
Елена Ульянкина

Сотрудники карагандинской противопожарной службы сделали полезные подарки 10 многодетным и малообеспеченным семьям – они установили в их домах датчики угарного газа. Купить приборы управлению по ЧС помогли общественное объе­динение «Общество Красного Полумесяца РК» и Региональная палата предпринимателей «Атамекен».

– Органы социальной защиты предоставили нам список из 366 многодетных и малоимущих семей, – сообщил начальник отдела государственного пожарного контроля управления по ЧС Караганды Нурлыбек Букенов. – Мы сделали обход и выделили 10 семей, которые больше остальных нуждаются в установке газоанализаторов. В минувшие выходные совместно с представителями Общества Красного Полумесяца провели монтаж этих приборов.

Датчик угарного газа – это небольшой прибор, который помещается на ладони. Он работает от трех батареек. Газоанализатор крепится на стене. Он фиксирует содержание монооксида углерода в воздухе. Как показывает практика, отравление угарным газом чаще всего происходит во сне. Поэтому, когда в воздухе повышается концентрация CO, прибор начинает издавать пронзительный писк. Он-то и должен разбудить жильцов и тем самым спасти им жизнь. Пожарные советуют всем жителям частных домов приобрести такие датчики угарного газа. Они недорогие, один прибор стоит около 5 тыс. тенге. 

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