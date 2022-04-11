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​​​​​​​Поддать газу!
Муканова Асель
корреспондент

Поставленная Президентом задача по увеличению ресурсной базы природного газа обсуждалась на западе страны.

Свою первую рабочую поездку в качестве руководителя АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов начал с посещения производст­венных объектов Западно-Казахстанской области. Именно здесь сосредоточены основные запасы природного газа. Большое количество газового конденсата добывается на Карачаганаке, поэтому в регионе функционируют крупнейшие объекты газотранспортной инфраструктуры. Их работу, а также состояние магистральных газопроводов проинспектировал председатель правления «QazaqGaz», так как от них зависит бесперебойное газоснабжение потребителей и транспортировка голубого топ­лива в соседние страны.

На встречах со специалистами и управленцами оценивались перспективы увеличения ресурсной базы – эту приоритетную задачу поставил перед национальной компанией Глава государства. Объемы потреб­ления газа в Казахстане ежегодно растут, и темпы добычи не поспевают за этим трендом. Необходимо в тесном сотрудничестве стремиться наращивать объемы переработки и поставки товарного газа на внутренний и внешние рынки.

Этот вопрос, а также развитие транзитного потенциала региона обсуждались на встрече с акимом Западно-Казахстанской области Гали Искалиевым. Сотрудничест­во в области переработки дополнительных объемов попутного газа стало темой разговора с руководством компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.». Перспективы дальнейшего взаимодействия обозначены и в ходе встречи в ТОО «Жаикмунай», которое разрабатывает нефтегазоконденсатное месторождение Чинаревское.

Во время поездки Санжар Жаркешов посетил несколько объектов АО «Интергаз Центральная Азия». Компрессорная станция «Уральск» с 11 газоперекачивающими агрегатами осуществляет транспортировку природного газа в объеме более 9 млрд кубометров в год. АГРС-1 мощностью 170 кубов в час была введена в эксплуатацию в 2012 году и обеспечивает стабильным газоснабжением население и предприятия Уральска и близлежащих населенных пунктов. Глава нацкомпании осмотрел производственные объекты, ознакомился с планом работ по их реконструкции и модернизации.

Транспортировку природного газа по магистральным газопроводам «Союз», «Оренбург – Новопсков», «Средняя Азия – Центр» по территории Западно-Казахстанской области осуществляет УМГ «Уральск». Работники станции рассказали топ-менеджеру о производстве, материально-техническом обеспечении и социально-трудовых отношениях.

Еще одним пунктом поездки стала Уральская газотурбинная станция. Газ, используемый предприятием, поставляет «QazaqGaz» в объеме 170 млн кубометров в год. Станция вырабатывает пятую часть необходимой области электроэнергии и обеспечивает теплом новые жилые микрорайоны областного центра.

Завершилась поездка посещением Инженерно-технического центра АО «Интергаз Центральная Азия». Центр, в котором работают профильные специалисты, оснащен современным оборудованием и может выполнять широкий спектр диагностических услуг для газовой индустрии.

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