Поддельные доллары сбывали в Астане и Костанайской области

В Костанае осуждены 5 человек за хранение и сбыт поддельных долларов США в Костанайской области и Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Шарапиев С. поставлял, а Жакупов Т. и Шаймердинов А сбывали на территории Костанайской области. В Астане сбыт осуществляли супруги Бердимуратовы. Из 30 000 поддельных долларов 28 600 установлены и изъяты в ходе досудебного расследования», - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Отмечается, что за совершение указанных преступлений подсудимым вменялась статья «Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», а также статья «Мошенничество», поскольку имелись факты обмана потерпевших и незаконного получения ими денег.

Суд приговорил Шарапиева А. к 5,5 годам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности, Шаймердинова А. и Жакупова Т. - к 5,5 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности, супругов Бердимуратовых - к 5 годам и 2 месяцам условно, отметили в АФМ.