Казахстанская столица в очередной раз стала центром глобального диалога: 29–30 мая здесь прошел Международный форум Астана, собравший на своей площадке более 160 спикеров со всего мира. В их чис­ле – первые руководители государств, крупных международных организаций, авторитетные эксперты и ученые, политические и общественные деятели, крупные бизнесмены.

На пленарной сессии выступили Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Руанды Поль Кагаме, Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова, генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Цюй Дунъюй, генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, председатель Глобального института зеленого роста Пан Ги Мун. На AIF 2025 во второй день форума выступила Премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Востребованность площадки подчеркивается не только уровнем спикеров, но и общим интересом к форуму – на мероприятие зарегистрировались порядка 7 000 человек, за его ходом наблюдали более 200 представителей СМИ из 39 стран.

Тема форума этого года – «Объединяя умы, формируя будущее». Выступая на его пленарной сессии, Президент Касым-Жомарт Токаев раскрыл суть этого посыла, подчеркнув, что он отражает убежденность нашей страны: глобальные вызовы не могут быть преодолены в изоляции. Международный форум Астана был создан для поддержки сотрудничества и представляет собой платформу, основанную на взаимном уважении и открытом обмене мнениями.

«Мы вступаем в новый этап глобального развития, в котором новую архитектуру международных отношений будут формировать доверие между людьми, обмен знаниями и гражданская солидарность. Поэтому мы должны расширить горизонты нашего сотрудничества. Казахстан готов внести свою лепту в эти изменения в качестве генератора идей, архитектора консенсус­ных решений и надежного партнера разных регионов и культур» – подчеркнул Глава нашего государства.

Площадка форума предоставила возможность обсудить самые горячие мировые тренды и вопросы глобальной повестки. В целом в рамках МФА прошло несколько десятков тематических сессий, на которых спикеры обсуждали будущее международного сотрудничества и перспективы развития Центральной Азии, влияние искусственного интеллекта на все сферы жизни и климатический кризис, процессы, происходящие в мировой экономике и финансовой системе, трансформацию торговли и логистики, большой энергетический переход и устойчивое развитие...

Однако панельные дискуссии – это только часть работы. Традиционно на форумах такого уровня большое внимание уделяется деловой программе, и МФА-2025 не стал исключением. Под эгидой мероприятия прошло множество сайд-ивентов и бизнес-встреч. Достигались конкретные договоренности, объявлялось о важных проектах и сотрудничестве, подписывались соответствующие соглашения.

Так, например, в рамках AIF 2025 прошли двусторонние бизнес-форумы «Казах­стан – Франция» и «Казах­стан – Италия», на площадках которых заключен ряд деловых соглашений. Между Казахстаном и Францией подписано 15 документов, в числе ключевых – инвестиционное соглашение между Министерством энергетики РК и компанией Air Liquide Munay Tech Gases LLP. Проект стоимостью около 90 млн евро предусматривает строительство установки по производству водорода на Павлодарском нефтехимическом заводе. Это станет важным шагом в снижении выбросов углерода в промышленности и внедрении зеленых технологий.

На казахско-итальянском бизнес-форуме подписано 10 соглашений на общую сумму 180 млн евро. Договоренности предполагают реализацию совместных проектов и развитие сотрудничества в таких сферах, как логистика, машиностроение, переработка сельхозпродукции, промышленная цифровизация и зеленая энергетика.

Кроме того, на полях форума Казахстан обсудил с итальянской TRAMITE GROUP возможность создания торгового консорциума и инвестиционного фонда на 500 млн евро, направленных на экспорт сельхозпродукции и развитие агропромышленного кластера в районе Шардара.

Также на форуме Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, компания Meta и Blockchain & AI Technology Centre подписали совместное соглашение о создании программы Meta LLaMA Accelerator Kazakhstan. Инициатива направлена на развитие open source решений на базе моделей Llama и KazLLM, внедрение ИИ-продуктов для практических задач госсектора и бизнеса, а также поддержку стартапов и молодых команд через акселерационные программы и международное менторство.

Помимо этого, в рамках форума между Казахстаном и Австрией подписано Генеральное соглашение о создании первого в Казахстане международного аутлет-центра. Масштабный проект (планируемая площадь объекта составит от 80 000 до 120 000 квадратных метров) будет реализован в Алматинской области по инициативе Группы QSM. Партнером выступила австрийская компания Ekazent Management GmbH – один из лидеров европейского рынка коммерческой недвижимости с более чем 60-летним опытом.

На полях мероприятия состоялась также вторая встреча министров экономики и торговли стран Центральной Азии и Китая, которая стала одним из шагов к подготовке ко второму саммиту «ЦА – КНР», который планируется провести в июне текущего года в Астане.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что проведение Международного форума Астана для Казахстана будет иметь эффект не только с точки зрения укрепления позиций нашей страны как одного из политических центров, но и с точки зрения экономики и развития.