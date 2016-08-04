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​Поддержка, ждущая… поддержки
Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Ожидается, что работа центра поможет увеличить количество детей, покинувших детский дом и нашедших новую семью. Министерство образования и науки и фонд «Ана Yйi» подписали меморандум, в рамках которого обозначено взаимодействие обеих сторон в целях профилактики социального сиротства в стране, сокращения числа детей, содержащихся в организациях для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они взялись за реализацию государственной политики в интересах детей путем проведения комплекса мер с использованием информационных, правовых и организационных ресурсов в своих совместных мероприятиях. Таким образом, впервые на уровень государственно-частного партнерства вынесен вопрос охраны прав детей. Это первый совместный шаг государственного и неправительственного секторов к большой работе по сокращению количества детей-сирот.

По словам консультанта-психолога ЦПУ Куралай Джумабековой, центр создан для работы с населением по разным формам устройства детей в семьи, что позволит сократить число ребят, находящихся в государственных приютах. При нем созданы школы приемных родителей, которые проводят индивидуальную работу с потенциальными усыновителями, а также обеспечено профессио­нальное сопровождение семей с приемными детьми. При поддержке благотворительного фонда «Жулдызай» планируется проводить лечение слабых здоровьем воспитанников детских домов, что повысит их шансы на обретение семьи.

– Мы призываем социально активные медиа, НПО и всех неравнодушных людей присоединиться к процессу изменения общественного мнения в отношении воспитания детей-сирот и освещения положительной практики института усыновления и приемных родителей, – говорит К. Джумабекова. – На данном этапе реализации проекта перед нами стоит ряд задач, таких как помощь семьям, желающим взять на воспитание ребенка из детского дома, формирование благожелательной среды в отношении приемных детей и родителей, а также сопровождение приемной семьи как на начальном этапе, так и на этапе адаптации ребенка в семье.

Меценаты фонда «Ана Yйi» объединены благородной целью возродить семейные ценности нашего народа, в традициях которого отсутствовал институт детских домов и было общепринятой нормой воспитывать сирот в семьях. Как показывает мировой опыт, дети могут развиваться и стать здоровыми членами общества только в семье и в окружении заботы и гуманного отношения со стороны близких взрослых. Только семья обеспечивает персональную защиту и заботу о ребенке, является носителем образов отца и матери. У нас практика усыновления пока слабо развита, и меценаты хотят помочь детям реализовать свое право жить и воспитываться в семье.

Готовность поддерживать данный проект выразили известные бизнесмены, постоянные партнеры проекта, МОН, местные исполнительные органы, СМИ, казахстанские звезды спорта и шоу-бизнеса. Каждый из нас может внести свой посильный вклад в изменение нашего общества к лучшему, в формирование гуманного, уважительного отношения ко всем его членам и искоренение негатива, порождающего массу социальных проблем. Как отметила К. Джумабекова, со временем сотрудниками ЦПУ планируются выезды по районам области.

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